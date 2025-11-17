Toroslar’da üretici kadınların emeği halkla buluşuyor

Toroslar Belediyesi, kadınların el emeğini, üretim gücünü ve dayanışmasını görünür kılmaya devam ediyor. İlçenin farklı mahallelerinde kurulan üretici kadın stantları, hem kadınların ekonomik hayata katılımını artırıyor hem de yerel üretimi destekliyor.

Kadınların ücretsiz olarak faydalanabildiği bu stantlar, Toroslar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde halkla buluşuyor. El sanatlarından hediyelik eşyaya, ev yapımı lezzetlerden yöresel ürünlere kadar geniş bir yelpazede üretim yapan kadınlar, el emeklerini sergilemenin ve aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Üretici kadın stantları yalnızca alışveriş noktası değil, aynı zamanda mahalle kültürünü yaşatan sosyal bir buluşma alanı da oluyor. Stantlarda çocuklar için düzenlenen etkinlikler, müzik dinletileri ve eğitici atölyelerle hem eğlenceli hem de farkındalık yaratan bir atmosfer oluşturuluyor.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, üretici kadın stantlarının kadın dayanışmasının en anlamlı örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Yıldız, “Kadınların üretim yoluyla güçlenmesi, bizim için çok kıymetli. Üretici kadın stantları, toplumsal dayanışmayı büyütüyor. Biz her zaman üreten, emek veren kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yıldız ayrıca, tüm vatandaşları stantları ziyaret etmeye davet ederek; “Kadınların güçlenmesi, aslında toplumun güçlenmesidir. Her biri özenle, emekle üretilen ürünleri görmek ve kadınların emeğine destek olmak için tüm vatandaşlarımızı stantlarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Stantlarda yer alan kadın üreticiler ise desteklerinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız’a teşekkür ederek, “Kendi emeğimizle kazanç sağlamak, hem özgüvenimizi hem de dayanışmamızı artırıyor. Belediyemiz bize bu imkânı sunduğu için minnettarız” sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Üretici kadın stantlarına katılmak isteyenler, Toroslar Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Hattı olan 0531 780 77 07 numarasını arayarak veya 0324 322 72 00 numaralı belediye hattından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçerek başvuru yapabilir