Ürgüp Belediyesi, öğrenci kart ile gençlerin yanında!

Ürgüp Belediyesi, yurttaşların günlük yaşamını kolaylaştıran Ürgüp Kart uygulamasını gençler için özel olarak genişletti. Yaşama geçirilen Öğrenci Kart, Ürgüp’te eğitim hayatını sürdüren gençlere ekonomik ve pratik avantajlar sunuyor. Öğrenci Kart, gençlere ilk etapta toplu ulaşımda indirim ayrıcalığı sağlayacak. 10 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Ürgüp’te gençler, belediye otobüsleri ve toplu taşımadan daha uygun fiyatlarla faydalanabilecek. Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençler bizim geleceğimiz. Eğitim hayatlarını desteklemek ve onların sosyal yaşamını daha aktif kılmak için Öğrenci Kart’ı hizmete sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ürgüp Kart ailesini gençlerle büyütmeye devam edeceğiz” dedi. Öğrenci Kart almak isteyen gençler, Kapadokya Üniversitesi ve USET Meslek Yüksekokulu’nda eğitimlerine devam ettiklerini gösteren barkodlu öğrenci belgeleri ile birlikte, Ürgüp Belediyesi hizmet binasında vezneye başvurabilecek.