Ürgüp işi Albostan ata tohumu buğdayı raflarda yerini aldı

Ürgüp Belediyesi’nin yerel kalkınmayı desteklemek ve ata tohumlarını koruma hedefiyle başlattığı “Ürgüp İşi Projesi” kapsamında önemli bir adım daha hayata geçti. Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul’un öncülüğünde yürütülen proje ile Albostan ata buğdayı yeniden toprakla buluştu ve bugün itibarıyla raflardaki yerini aldı. 2024 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında Ürgüp Belediyesi, öncelikle yerel çiftçilerden ata buğdaylarını satın aldı. Bu buğdayların bir bölümü alım garantili ekim projesi için Aksalurlu iki çiftçiye verilirken, bir bölümü de 16 Eylül 2024 tarihinde açılışı yapılan Ürgüp Belediyesi Aksalur Fırını’nda Albostan ekmek üretiminde kullanılmak üzere ayrıldı. 21 Ağustos 2025 tarihinde alım garantili ekim sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen hasatta, iki Aksalurlu çiftçiden toplam yaklaşık 5,5 ton Albostan buğdayı elde edildi. Hasat edilen ürün, içindeki çavdar, arpa ve yabancı buğdayların ayıklanması amacıyla sortex eleme tesisinde işlemden geçirildi. Saflaştırılan ürünün daha geniş alanlarda ekilmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlaması amacıyla, bir bakliyat firmasıyla üretim ve satış sözleşmesi imzalandı. Bugün itibarıyla, elde edilen ürünlerden üretilen pilavlık ve köftelik Albostan bulguru, Kent Lokali ve Ürgüp Erhan Ayata At Sergi Salonundaki satış noktalarında 1 kilogramı 100 TL fiyatla satışa sunuldu. Yarma satışlarının ise kısa süre içinde başlayacağı bildirildi. Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, projenin yalnızca bir tarım girişimi değil, aynı zamanda yerel değerleri yaşatma ve üreticiye sahip çıkma hareketi olduğunu belirterek “Albostan ata buğdayı, geçmişimizin mirasıdır. Bu proje ile hem bu değerli tohumu geleceğe taşıyor hem de üreticimizi destekliyoruz. Ürgüp İşi Projesi, yerel kalkınmanın en güzel örneklerinden biri olmaya devam edecek” dedi.