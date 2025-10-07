Ürgüp’te Ekonomi ve Finans Zirvesi gerçekleştirildi

Ürgüp Belediyesi’nin düzenlediği kurumsal buluşmalar, bu hafta ekonomi ve finans dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı. Mustafa Otel Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, fon yönetimi ve yatırım stratejileri masaya yatırıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, ekonomi ve finans alanında düzenlenen bu tür buluşmaların bölge halkının, turizm sektörünün ve iş dünyasının vizyonunu geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı. Programın moderatörlüğünü Işık Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı ve Finarlab Kurucusu Prof. Dr. Dilek Teker üstlenirken, katılımcılar güncel ekonomik gelişmeleri uzmanlardan dinleme fırsatı buldu.

Seminerin konuk konuşmacıları arasında;

Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, Marbaş Menkul Değerler Satış Direktörü Gürkan Altınçekiç, Marbaş Menkul Değerler Baş Ekonomisti Doç. Dr. Caner Özdurak yer aldı. Uzman isimler, finans piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirirken geleceğin ekonomist profilini de katılımcılarla paylaştı. Katılımcılar; yatırım stratejileri, fon yönetimi ve küresel piyasalardaki yönelimler hakkında kapsamlı bilgiler edindi.