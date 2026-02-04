“Yaşayan Şehir, Kırşehir” temalı fotoğraf sergisinde oy kullanma işlemi 6 Şubat’ta sona eriyor

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve kentin doğal, tarihi ve kültürel yapısını sanatın diliyle görünür kılmayı amaçlayan “Yaşayan Şehir, Kırşehir” temalı fotoğraf yarışmasının başvurularının ardından katılım sağlayan isimlerin fotoğrafları Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde 13 Ocak’ta sergilenmeye başlamıştı. Yarışmaya katılan ve birincinin, sergiyi izlemeye gelen hemşehrilerimiz tarafından oylanarak belirleneceği 70x50 ebatlarındaki fotoğraflar 13 Ocak 2026 Salı günü sergilenmeye başladı ve oy verme işlemi 6 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek. Tarih, kültür, sanat ve medeniyetin önemli merkezlerinden biri olan Kırşehir, bu kez fotoğraf sanatçılarına ilham oldu. “Yaşayan Şehir, Kırşehir” temalı yarışma ile kentin farklı konulardaki atmosferi; doğal zenginlikleri, mimari dokusu, kültürel değerleri ve sosyal yaşamı fotoğraf karelerine taşındı. Yarışmanın ana hedefi, Kırşehir’in geçmişten günümüze uzanan yaşam kültürünü sanat aracılığıyla gözler önüne sererek, şehrin yerel kimliğinin sanatsal üretimlerle desteklenmesi olarak belirlendi. Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi’ndeki Sergi, hem yerel halkın hem de şehre dışarıdan gelen ziyaretçilerin Kırşehir’in kültürel zenginliğini görmesine de olanak sağlıyor.