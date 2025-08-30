Yenişehir Belediyesinin spor okullarından Türkiye şampiyonasına

Yenişehir Belediyesinin bünyesinde kurulan Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü’nde okçuluk eğitimi alan 9-14 yaş arasındaki 8 minik sporcu, büyük bir başarıya imza atarak Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, şampiyonaya katılma başarısı gösteren sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Eğitimlerin merkezi haline gelen Yenişehir Belediyesi Özgecan Aslan Spor Tesisleri, hem spor kültürünün yaygınlaşmasına hem de geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine zemin hazırlıyor. Futbol, voleybol, basketbol, jimnastik ve okçuluk branşlarında düzenlenen eğitimlerle yüzlerce çocuğun gelişimine katkı sunuluyor

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde okçuluk eğitimi alan ve Mersin’de yapılan yarışmalarda dereceye giren 8 minik sporcu, 26-31 Ağustos tarihlerinde Düzce’de düzenlenecek Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nda Yenişehir’i temsil edecek.

Başkan Özyiğit yaptığı açıklamada “Hedefimiz Yenişehir’deki her çocuğun hayallerine koşabileceği bir altyapıyı sunarak, sporu çocuklarımızın geleceğini şekillendiren güçlü bir araç olarak görüyor ve bu anlayışla hareket ediyoruz. Spor okullarımızı kurduk, her yıl yüzlerce çocuğumuza eğitim veriyoruz. Spor onlara disiplin, özgüven, ekip ruhu ve mücadele azmi kazandırıyor. Bu yüzden yaptığımız her yatırımda çocuklarımızı ve gençlerimizi merkeze koyuyor, onların potansiyelini açığa çıkaracak imkânları oluşturuyoruz. Hedefimiz Yenişehir’deki her çocuğun kendi hayallerine koşabileceği bir altyapıyı sunmak. Çocuklarımızın başarısı aynı zamanda kentimizin ve ülkemizin geleceğinin de başarısıdır. Onlarla gurur duyuyoruz. Tüm çocuklarımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Yenişehir Belediyesi olarak daima yanlarında olacağız.” dedi.