Yenişehir’den Eğitime ‘Yeşil’ Destek

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Yahya Akel Fen Lisesi iş birliğiyle hayata geçirilen "BioFarmLab", sürdürülebilir tarım ve sıfır atık vizyonunu eğitimle buluşturdu. Hidroponik tarım serası ve vermikompost (solucan gübresi) üretim alanlarının oluşturulduğu projede öğrenciler topraksız (hidroponik) tarımla 100 bin solucanla organik gübre üretip kendi domateslerini yetiştiriyor.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ TEKNİK DESTEK SAĞLIYOR

Yenişehir Belediyesi de projeye teknik destek sağlıyor. Yenişehir Belediyesi'nde Ziraat Yüksek Mühendisi Güven Murat Davşanoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Okul Müdürü Yusuf Ada’nın girişimleriyle Yahya Akel Fen Lisesi'nde çocuklarımızın gelişimi ve becerilerinin arttırılması için kurulmuş olan HidroponikSerası’na destek oluyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak teknik anlamda çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunacağız. Bununla birlikte belediyemiz dönüşüme çok önem veriyor. Bu kapsamında kompost ve solucan gübresi üretimi de yapıyoruz. Dönüşüm anlamında da hem de buradaki bitkilerin gelişimini daha organik ve daha sağlıklı yapabilmek için solucan gübresi desteği bulunduk ve solucan yatağı oluşturduk ve bu yatakta 100 bin adet solucan bulunuyor. Katı atıkların doğru bir şekilde tekrardan doğaya verilmesini önemsiyoruz” diye konuştu.

“AMACIMIZ HER EVDE SEBZE ÜRETİMİNİ TEŞVİK ETMEK”

Proje Koordinatörü Biyoloji Öğretmeni Neslihan Mençek, “Amacımız öğrencilerimizin tarımsal üretim teknolojileri konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve yenilikçi çözümler geliştirmelerine katkı sunmak. Serada şu anda domates, marul, çilek ve salatalık yetiştiriliyor. İlerleyen süreçte ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. Projenin bir diğer amacı ise her evde temel sebzelerin yetiştirilebileceği sistemlerin yaygınlaşmasına öncülük etmek” dedi.