Yenişehir’e yeni kütüphane

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen kütüphane ve oyuncak müzesinin inşaatında sona gelindi. Yenişehir Belediyesi Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri adını taşıyan proje ile kentin en büyük kütüphanelerinden birisi, Mersin’in ilk çocuk kütüphanesi ve oyuncak müzesi olacak. Müze sanatçı Sunay Akın ile birlikte oluşturulacak.

Müzedeki inşaatı inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, şunları söyledi: "Yenişehir Belediyesi olarak kentimizin kültürel ve sosyal yaşamına değer katacak çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Her yaştan vatandaşımızın bilgiye erişebileceği, çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanacağı ve kültürel birikimimizi artıracağımız bu tesis, aynı zamanda sosyal buluşmaların da adresi olacak. Sunay Akın gibi değerli bir isimle birlikte oluşturacağımız oyuncak müzesi de buraya ayrı bir ruh katacak. Şimdiden kentimize hayırlı olmasını diliyor, projemizin bağışçısı hayırsever iş insanı Mehmet Kürk başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Müze-kütüphane öğrenciler ve yetişkinlere zengin içerik sunmak üzere hazırlanıyor. Özellikle ders çalışmak, araştırma yapmak veya genel kültürünü artırmak isteyen bireyler için büyük bir fırsat sunması amaçlanıyor.

Tesiste çocuklara yönelik oluşturulacak kütüphane ile erken yaşta okuma alışkanlığı kazanılması özendirilecek. Kütüphane, çocukların güvenli ve eğitici bir ortamda zamanlarını değerlendirmelerine sağlayacak. Oluşturulacak oyuncak müzesi, sadece çocuklar için değil, her yaştan vatandaş için kültürel ve sanatsal bir zenginlik sunacak. Bu müze, ziyaretçilerin oyuncakların tarihini ve kültürel önemini keşfetmelerine de olanak tanıyacak.