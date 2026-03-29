Yenişehir'in araç filosu güçleniyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 88 belediyeye toplam 90 yeni hizmet aracı daha kazandırdı. Hibe edilen araçlar, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla Ankara’da düzenlenen törenle belediyelere teslim edildi. TBB’nin hibe araç programı kapsamında düzenlenen törende Mersin Yenişehir Belediyesi’ne de 1 adet paletli ekskavatör kazandırıldı.

EKSKAVATÖR TAMAM, 17 ARAÇ YOLDA

Araç desteği için TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “22 tonluk paletli ekskavatörün Yenişehir araç parkına kazandırılmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz Sayın Vahap Seçer'e yönetim kuruluna buradan yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu Yenişehir Belediyemizin Türkiye Belediyeler Birliği'nden son 10 yılda aldığı ikinci araç. Yenişehir Belediyemiz önümüzdeki Haziran ayında araç filosuna 17 tane yüksek kapasiteli yeni araç katacak. Araç parkımızı yenileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘HER ŞEY YENİŞEHİR'İN DAHA GÜZEL BİR YENİŞEHİR İÇİN’

Yenişehir Belediyesi’nin yeni araçlar sayesinde yol bakım ve onarım çalışmalarından park ve bahçe düzenlemelerine, altyapı projelerinden acil müdahale hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede daha hızlı, etkin ve daha kaliteli hizmet sunma imkanına kavuşacağının altını çizen Başkan Özyiğit, “Araç parkımızı yenilemek ve modernize etmek; mahallelerimizde daha temiz sokaklar, daha düzenli ulaşım, daha bakımlı yeşil alanlar ve daha hızlı çözüm üretilen bir belediyecilik anlamına gelmektedir. Eskiyen değil, yenilenen; yorulan değil, dinamikleşen bir hizmet anlayışıyla sahadayız. Bu vizyon doğrultusunda, belediyecilik hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye, altyapımızı güçlendirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yenişehir halkının desteği ve güveniyle, kentimizi hak ettiği çağdaş ve refah seviyesi yüksek bir yerleşim merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her şey Yenişehir'in daha güzel, daha iyi yaşanabilir ve daha düzenli bir kent olması için” dedi.