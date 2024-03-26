‘Gençler iş ve sosyal alan bekliyor’

Yayınlanma: 26.03.2024 - 17:09

Güncelleme: 26.03.2024 - 17:09

CHP’nin bir önceki genel seçimlerde yüzde 3 oyla kaybettiği Ankara Mamak’ın belediye başkan adayı Veli Gündüz Şahin, projelerine ve ilçedeki seçim yarışına ilişkin Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

- Mamak’ta CHP bir önceki dönemde az bir farkla seçimleri kaybetmişti. Yerel seçimlere az bir zaman kala Mamak’ta durumu nasıl görüyorsunuz? Bu sefer başarılı olabilecek misiniz?

Mamak’ta 2019 yerel yönetim seçimi ile 14 Mayıs seçimini birbiriyle karıştırmamalıyız. Temel ölçü 2019’dan alınırsa, bu seçimdeki 9 bin civarındaki fark bizi yanıltır ve yanlış değerlendirmeye iter. O dönemde İYİ Parti ve şimdiki DEM Parti belediye başkanlığı seçimine katılmamıştı. Ancak meclis üyeleri seçimine katılmışlardı ve toplam 24 bin civarında oy almışlardı. Bu rakam, belediye başkanlığı seçimindeki sayıdan düşülünce AKP ile aradaki fark 32 bin olarak aleyhimize oluyor. Biz, 33 yıldır Mamak’ta ikamet ediyoruz ve ilçenin sorunlarını yakından biliyoruz. Mamak’a 25 yıldır temel belediyecilik hizmetlerinden sosyal belediyeciliğe kadar pek çok şeyden yoksun bir ilçe. Artık Mamak halkı da bunu görüyor. Mamak halkı komşu ilçemiz Çankaya’nın kültür sanat, kreş hizmetlerinden yararlanıyor. Mamak kocaman bir otel oldu. İnsanlar sabah işe, akşam evine dönüyor. Hiçbir sosyalleşme ve yaşam alanı yok. Rakibimiz 25 yıllık saltanatlarının artık yıkılacağını biliyorlar. Hizmetten öte, rant peşine düştüler.

- Bu dönem Ankara’da ittifaksız bir seçime gidilmesi sizi nasıl etkiler?

14 Mayıs seçiminde İYİ Partisiz 5’li ittifak 152 bin civarında, AKP 145 bin ve MHP tek başına 46 bin oy almıştı. İYİ Parti de tek başına 42 bin oy almıştı. Şimdi MHP ile AKP ortak aday ve liste ile giriyor. 5’li ittifakın bütün oylarını, yani 152 bin oyu CHP’ye yazsak bile Cumhur İttifakı’nın toplam 192 bin oyundan 50 bin oy yarışa geride başladık. Ancak son ölçümlerde en az 6-7 puan önde çıkıyoruz.

'HALKIN ARASINDA OLACAĞIM'

- Devam eden seçim kampanyanızı nasıl değerlendirirsiniz? Sahada Mamaklılının ilgisi nasıl? Size en çok iletilen şikayet nedir?

Sahada Mamaklı’nın ilgisi çok güzel. Özellikle gençler aradığı ve özlediği siyasi çalışmayı bizimle birlikte sahada görüyor. Çok sade bir kampanya yürütüyoruz. Yanımızda koruma yok, çakarlı araçlar, arkamızda konvoy yok. Bu da gençlerin çok hoşuna gidiyor. Gençler bunu ilk defa gördüğü için seçildiğimizde değişip değişmeyeceğimizi soruyorlar. Elbette değişmeyeğiz. Bu kampanya sürecinde olduğu gibi ben halkın içinde ve sokakta olacağım. Bununla birlikte kampanyamızda ötekileştirici, ayrıştırıcı bir dil kullanmıyoruz. Herkesi kapsayan, tüm Mamak’a hizmet sunacak projelerimizi oluştururken son zamanlarda siyasette gördüğümüz kutuplaştırıcı anlayıştan uzak duruyoruz. Esnafımız, emeklimiz, işçimiz, kadınlar, çocuklar, gençler herkese temas ediyoruz. Sonuç ne olursa olsun bizim için bu süreçte bu kapsayıcı dil ve söylem çok önem taşıyor. Mamak’ta en çok iletilen şikayet; istihdam, gençlerin sosyal alanları yok. İş sonrası gençler Çankaya’da sosyalleşiyor. Gençler bizden sosyalleşme alanları, anfitiyatro istiyor. Konserlerin, tiyatroların olmasını istiyor. Biz de diğer ilçeden gençleri de burada ağırlamak istiyoruz. Böylece Mamak esnafı da burada bir kazanç alanı sağlayacak. Bana sürekli sorulan sorulardan biri de, belediye çalışanlarının durumu oluyor. Biz göreve geldiğimizde kimsenin işiyle aşıyla derdimiz olmayacak. Benim belediye çalışanım rahat olacak ki iyi hizmet verelim. Herkes hak ettiği adil maaşı alacak.

'SOKAK HAYVANLARI İÇİN YENİ YER'

-Mamak’ta 5 yıl içerisinde hangi sorunların acil çözüm beklediğini düşünüyorsunuz?

Mamak’taki önemli sorunlardan birisi Kızılca’daki küçük otosanayi sitesi. On üç yıldır proje olarak sunulan fakat atıl kalan Kızılca’da Mamaklı’ya istihdam sağlayacak, Mamak’ı kalkındıracak bir otosanayi kuracağız. Ayrıca sokak hayvanları, Türkiye’de 7-8 milyon sokak hayvanı yaşadığı söyleniyor. Ancak Mamak’ta bir hayli fazla. Biz hayvanlara bir yaşam alanı olacak büyük bir alan düşünüyoruz. Veteriner ve iyileştirme merkezleri ile bakım, aşılama, rehabilite, tedavi, kısırlaştırma hizmetlerini ücretsiz sağlayacağız. Bu alanı kentten ayrıştırmadan içerisinde parkların, kafelerin de olduğu bir ortam haline getireceğiz. Bir diğer sorun kreş ve gündüz bakımevi eksikliği. Herkes burada çocuğunu güvenle bırakabileceği bir yer arıyor. Çoğu da Çankaya Belediyesi’ndeki kreşlere yöneliyor. Bundan sonra farklı olacak. Bizim üstümüze düşen, çalışan annelerimizin ve babalarımızın çocuklarını güvenle bırakabilecekleri, nitelikli bir bakım ve eğitim ortamı sağlamak. 14 mahallede 14 kreş projemizle geliyoruz.