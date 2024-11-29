İBB, kışa hazırlık çalışmalarını tamamladı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:15

Güncelleme: 29.11.2024 - 15:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önümüzdeki aylarda yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini aldı. İstanbul’da şehir hayatının normal seyrinde devam ettirilmesi için AKOM, Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı düzenledi. AKOM’da gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Afet İşleri Daire Başkanı Ergün Cebeci’nin yanı sıra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, İSKİ ve İETT genel müdürlükleri, İBB’nin Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sağlık Dairesi Başkanlığı, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, İstanbul Şehir Hatları A.Ş., Metro İstanbul A.Ş., İSFALT A.Ş., İGDAŞ, İSBAK A.Ş., İSTAÇ A.Ş., BOĞAZİÇİ YÖNETİM A.Ş., İCA A.Ş., KMO A.Ş., BEDAŞ, AYEDAŞ, Avrasya Tüneli İşletmesi, İstanbul Havalimanı İşletmesi, Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi temsilcileri katıldı.

“11.916 PERSONEL”

Kışa hazırlık çalışmalarının ele alındığı toplantıda, AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmelerde kış aylarında olması muhtemel kar-buz ve göllenme ile mücadele çalışmaları ele alındı. İstanbul’da kar küreme ve tuzlama ekipleri 4 bin 140 km’lik sorumlu yol ağında, 637 müdahale noktasında hazır olacak. İBB kış hazırlıkları kapsamında 11.916 personel ve 3.375 araç kışla mücadele çalışmaları yapacak. Kritik noktalara 377 adet kutu tuz bırakılacak. Ekipler, kar yağışı ile birlikte sorumluluğundaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yürütecek.

Köy içi yollarda kullanılmak üzere muhtarlıklara 170 adet kürüme aparatlı traktör verilecek. İBB ekipleri gerekli durumlarda Karayolları ekiplerine araç takviyesi yapacak.

Araç kazaları ve kaymalar nedeniyle kapanan trafiğe müdahale etmek için 48 adet çekici vinç, Anadolu ve Avrupa Yakasının kritik noktalarında 24 saat hazır bekletilecek. Metrobüs güzergâhında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 44 kışla mücadele aracı görev yapacak. 64 tank solüsyon hazır bulundurulacak. Kapanan yollara ve trafik kazalarına hızlı müdahaleye yönelik 31 kritik noktada bariyer açılabilecek.

“60 KRİTİK NOKTA BUZLANMA ERKEN UYARI SİSTEMİYLE TAKİP EDİLECEK''

Kışla mücadele kapsamında 60 kritik nokta BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) ile takip edilecek. Tuz depolarında 300.000 ton tuz ise hazır bulunacak. Ekipler, kar yağışı ile birlikte sorumluluğundaki yollarda, meydanlarda, metro giriş ve çıkışlarında, otobüs duraklarında, alt ve üstgeçitlerde, iskele önlerinde, hastane ve okul vb. noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yürütecek, tehlike arz eden parçalara/ buz sarkıntılarına, devrilen ağaçlara müdahale edecek.

“EVSİZ VATANDAŞLAR MİSAFİR EDİLECEK''

Evsizlere kış hizmeti çalışması 11 Kasım 2024 itibariyle başlarken, sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerden alınıp sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde ve anlaşmalı otelde ağırlanacak. Hâlihazırda 352 erkek, 38 kadın olmak üzere 390 evsiz vatandaş (Evsiz erkekler Esenyurt İSTAÇ Eğitim Binasında, evsiz kadınlar Tuzla’da BAHAR Merkezi Spor Salonunda, evsiz aileler anlaşma yapılan otelde) misafir ediliyor.

“HAYVAN DOSTLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ''

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteği (haftada 520 noktada günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımı) verilmeye devam edilecek.

“MOBİL BÜFE VE TUVALETLER KONUŞLANDIRILACAK''

Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile kritik noktalarda, hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi sunulacak; kritik noktalarda konuşlandırılacak 6 mobil tuvalet ile vatandaşlara hizmet verilecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları tarafından yoğun kar yağışının olduğu tarihlerde ek seferler düzenlenecek.

“TÜM ÇALIŞMALAR AKOM'DAN KORDİNE EDİLECEK''

Tüm kış boyunca AKOM 7/24 çalışacak. Araçların belirlenen güzergâhlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM’dan takip edilecek, gerekli durumlarda araçlar farklı bölgelere yönlendirilecek.



