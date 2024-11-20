İBB 'yeni soruşturma' iddialarını yalanladı
İBB kaynakları, iktidara yakın medyadaki 'İBB hakkında yeni soruşturma başlatıldı' haberlerine yönelik açıklama yaptı. Belediyeye yönelik iddialarla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı bildirildi.
İktidara yakın medya, Torunlar Şirketler Grubu'nun İBB ile 250 milyon TL’lik şartlı bağış protokolü imzaladığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını öne sürdü. İBB'den söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
İBB kaynaklarının Cumhuriyet'e aktardığı bilgilere göre; belediyeye yönelik başlatılmış herhangi bir soruşturma bulunmuyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatılmıştı. İktidara yakın medyada bağış iddialarını içeren yeni bir soruşturma başlatıldığı iddia edildi.
Etiketler: #ibb #İBB soruşturma
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