Son Dakika... 'Konser' soruşturmasının ardından: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2 yönetici görevden alındı!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 00:32

Güncelleme: 20.11.2024 - 00:53

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) verdiği konserlerle ilgili iddialar ve savcılığın inceleme başlatmasının ardından 2 yönetici açığa alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konserlerle ilgili devam eden soruşturma kapsamında, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.

Söz konusu soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlatmıştı. ABB için başlatılan incelemenin ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma, Beykoz Belediyesi hakkında da inceleme başlatılmıştı.

İncelemenin ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iddialara şu şekilde yanıt vermişti:

"2 ana konser için ses, sahne, ışık, LED ekran, ana sahne imalatı ve dekor 31 milyon 681 bin lira. Konser ve diğer hizmet kalemleri, Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil, 13 milyon 257 bin lira. Ebru Gündeş'in kaşe bedeli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira. Kalkıp da bir sanatçıya şu kadar ödendi demek tamamen algı operasyonudur. Kurulumda çalışan personel tam 90 kişi. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. Bunların yemesi, içmesi, konaklaması dahildir. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 TIR malzemeyle kurulum yapılmıştır. Bunların da sevk irsaliyelerini bizzat kendim inceledim. Toplam kurulum ve sökümde günlük çalışan 146 kişi."

Candan Erçetin'in aldığı para yine kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candaş Erçetin ve Murda olarak 8 tane konser var. Tek bir sefer sahne kuruluyor ve 8'i birden hizmet alıyor. Toplam 94 milyon TL. Bunu sekize böleceksiniz."

17-18-19 Mayıs'ta üç adet konser. (Gülşen, Murat Boz ile Mor ve Ötesi) Teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine de ödenen para 30 milyon lira. 78 milyon 500 bin lira. Üçe böldüğünüzde ne kadar aldıklarını göreceksiniz."