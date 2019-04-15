'Haddiniz hariç her şeyi biliyorsunuz!'
'Haddiniz hariç her şeyi biliyorsunuz!'
15 Nisan 2019, Pazartesi
cumhuriyet.com.tr
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Arda Turan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Hamza Arda adında 6 aylık bir oğlu olan Aslıhan Doğan Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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slıhan Doğan Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haddiniz hariç her şeyi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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Doğan'ın kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu