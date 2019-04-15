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'Haddiniz hariç her şeyi biliyorsunuz!' 15 Nisan 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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Arda Turan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Hamza Arda adında 6 aylık bir oğlu olan Aslıhan Doğan Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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