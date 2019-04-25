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Adliyenin emanet deposundaki deliller 25 Nisan 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır adli emanette tutulan binlerce davanın yüzbinlerce delilinin tutulduğu adli emanet depolarının kapılarını basına açtı. Adli emanet deposunda İlker Başbuğ'un boru parçası dediği Poyrazköy davasının delili olan lav silahı, Çiftlikbank soruşturmasının delili olan bitcoin üreten makineler, çeşitli davaların delili olan silahlar tutuluyor. Soruşturmalarda ele geçirilen 76 milyon 337 bin TL, 273 bin Euro ve 214 bin Dolar ise bankalarda tutuluyor.
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yılladır adli emanette tutulan binlerce davanın onlarca yüzbinlerce delilinin tutulduğu, bir başsavcı vekili ve iki savcın denetiminde, 23 personel tarafından idare edilen 18 depodan oluşan Adli Emanet Bürosu'nun kapılarını basına açtı.