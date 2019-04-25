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Emanete alınan suç eşyalarının barkotlandığını söyleyen Akça, "Herhangi bir suç eşyası emanet sisteminden dışarıya çıkarıldığı zaman kapıda alarm veriyor, bilgisayar sistemimizde giriş ve çıkış kayıt altına alınıyor. Bütün depolarımızda kamera sistemi mevcut. Emanetten sorumlu savcılarımızın odalarında ve emanet müdürümüzün odasında da tüm odaları ve koridorları gösteren monitörlerimiz var. Bütün odaları aynı anda canlı olarak görebilmekteyiz. Yüz tanıma sistemi ve barkot sistemi sadece bu adliyede mevcut" diye konuştu.

