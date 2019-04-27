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Saatlerdir yanan fabrikayı böyle izlediler 27 Nisan 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 300 kişinin çalıştığı öğrenilen tekstil fabrikasındaki yangın, sürüyor. İşçiler yangını öğrenince fabrikaya koştu.
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Fabrika çalışanları, depo kısmında bulunan tekstil ürünlerini tahliye edebilmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmaları sürerken, bazı işçilerin gözyaşı döktüğü görüldü.