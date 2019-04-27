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İşçilerden Rıdvan Demir ise, "Arkadaşlarımız perişan oldu. Fabrikamız yandı. Hepimiz çok üzgünüz. Bu manzarayı gören herkes üzülür. Taşıyabildiğimiz kadar ürünü dışarı taşıdık. Birçok aile buradan ekmek yiyordu. Hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.



