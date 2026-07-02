Son Dakika... İBB Davası'nda gerginlik... Mahkeme başkanı CHP'li vekillere 'soytarı' dedi: CHP'li Suat Özçağdaş'tan çok sert tepki: 'O lafın hesabını vereceksin!'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 59’u tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 61. duruşma günü gerginlikle başladı. Duruşmanın başında ara verildi.

Mahkeme başkanının duruşmayı 9 Temmuz'da tamamlayacağını söylemesinin üzerine Ekrem İmamoğlu, henüz savunmalarını tamamlamayan kişilerin olduğunu hatırlatarak karara tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı, "Neden 9 Temmuz’da bitirmekte ısrar ediyorsunuz? 9 Temmuz’da bir seferberlik mi olacak? Yeni bir operasyon mu var?” diyen İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasını istedi.

MAHKEME BAŞKANI'NDAN VEKİLLERE: "SOYTARILIK YAPAMAZSINIZ"

Mahkeme başkanı, kendisine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’a yönelik de “Jandarma arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Milletvekili ya da izleyici hiç farketmez. Dışarı çıkartın. Milletvekili diye burada her türlüğü soytarılığı yapamazsınız” diye seslendi.

Yaşanan gerginliğin ardından duruşmaya ara verildi.

CHP'li vekiller yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"O LAFIN HESABINI VERECEKSİN!"

Özçağdaş'ın şunları söyledi:

Heyet başkanı dün yaşanan gelişmelerden sonra inanılmaz bir gerginlik yaşıyor. Sabah İmamoğlu ile tartışmaya başladı. 2 yeni konu icat etti. Ekrem Bey’in konuşma sırasını değiştirdi. Ekrem Bey de "en son sen konuşacaksın demiştiniz şimdi ne oldu?" dedi. 9 Temmuz ısrarı var. Hukuksuzca 1 yıldır insanları içerde tutarken iyi şimdi savunmayı sınırla. Bu tartışma uzayınca Ekrem başkanı salondan çıkarttı. Sonra "vekil oradan niye bağırdı" diyor.

Burada ukala bir mübaşir var. Yüzüme bakıp "kapıları açın salonu boşaltın" diye bağırdı. Mahkeme başkanı mı burayı yönetiyor mübaşir mi? Ben de mahkeme başkanına sordum. "Bağıranı oradan çıkarın" diyor. Salon çok büyük sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bize "soytarılık yapıyorsunuz" diyor mahkeme başkanı. Haddini bil önce. Bir mübaşire teslim olmuşsun. O lafın hesabını vereceksin. Yazık Türkiye'nin haline. Hakim milletvekilleri için böyle hakaret edebiliyor. NATO zirvesi için özel bir ayarlama girişimi bu. Başka bir açıklamaları var mı bilmiyorum. Hala basın mensupları takip etmekte zorlanıyor mahkemeyi. Sen 3 gün daha bekleyemiyorsun insanlar kendisini savunsun diye.

"BURASI EVİNİN SALONU DEĞİL"

Sezgin Tanrıkulu, heyet başkanının "soytarı" demesine ilişkin "Bu durum utanç vericidir. Bu lafı kime dediğini bilmeli. HSK umarım bunları görüp duyuyordur. Mahkeme başkanı buranın kralı değil. Bu salon evinin salonu değil" dedi.