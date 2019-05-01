Cep telefonlarında ÖTV oranları yükseldi: Akıllı telefon fiyatları ne kadar artacak?
Cep telefonlarında ÖTV oranları yükseldi: Akıllı telefon fiyatları ne kadar artacak?
1 Mayıs 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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Cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki telefonlardan yüzde 40, 1500 lira üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 vergi alınacak. Peki bu akıllı telefon fiyatlarına nasıl yansıyacak? İşte model model yeni fiyatlar...
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Cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi.
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Buna göre, matrahı 1500 TL’nin üzerinde olan telefonlardan yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV alınacak) bu oran düzenlemeden önce yüzde 25 seviyesindeydi.
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Düzenleme öncesi matrahı 2000 TL olan bir telefon tüketicinin karşısına vergilerden sonra 3245 TL olarak çıkıyordu.
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Yeni düzenleme ile bu seviyedeki cihazın fiyatı 3894 TL’ye çıktı. Yeni düzenleme ile matrahı 2000 TL olan telefon için 200 TL TRT payı, 1100 TL ÖTV, 594 TL KDV ödenecek. Peki bu düzenleme sonrası akıllı telefon fiyatları nasıl değişecek?
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İşte Apple’ın en son tanıttığı iPhone modellerinin yeni fiyatlar...
iPhone XS (64 GB)
Bugünkü fiyatı: 9899 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 11424 TL
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iPhone XS (256 GB)
Bugünkü fiyatı: 11199 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 12869 TL
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iPhone XS (512 GB)
Bugünkü fiyatı: 13099 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 15040 TL
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iPhone XS Max (64 GB)
Bugünkü fiyatı: 10799 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 12457 TL
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iPhone XS Max (256 GB)
Bugünkü fiyatı: 12099 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 13902 TL
Kaynak: NTV