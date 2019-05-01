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Yeni düzenleme ile bu seviyedeki cihazın fiyatı 3894 TL’ye çıktı. Yeni düzenleme ile matrahı 2000 TL olan telefon için 200 TL TRT payı, 1100 TL ÖTV, 594 TL KDV ödenecek. Peki bu düzenleme sonrası akıllı telefon fiyatları nasıl değişecek?