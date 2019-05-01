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Cep telefonlarında ÖTV oranları yükseldi: Akıllı telefon fiyatları ne kadar artacak? 1 Mayıs 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki telefonlardan yüzde 40, 1500 lira üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 vergi alınacak. Peki bu akıllı telefon fiyatlarına nasıl yansıyacak? İşte model model yeni fiyatlar...
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Cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi.