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Sultangazi'de mahalleyi arılar bastı 4 Mayıs 2019, Cumartesi (İHA)

Haber görseli
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Haber görseli
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Sultangazi'de bir binadan beslenen arılar mahalleyi sardı. Sokaktan geçen vatandaşlar arı saldırısı nedeniyle panik yaşadı. Bazı vatandaşları arı soktuğu görüldü.