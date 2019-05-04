Sultangazi'de mahalleyi arılar bastı
Sultangazi'de mahalleyi arılar bastı
4 Mayıs 2019, Cumartesi
(İHA)
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Sultangazi'de bir binadan beslenen arılar mahalleyi sardı. Sokaktan geçen vatandaşlar arı saldırısı nedeniyle panik yaşadı. Bazı vatandaşları arı soktuğu görüldü.
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Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir binanın girişinde beslenen arılar, bir anda mahalleyi sardı. Sokakta geçen vatandaşlar, arı saldırısı nedeniyle neye uğradıklarını şaşırdı.
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Mahallede yaşayan aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda vatandaşı arı soktu. Mahallede görüntü alan gazeteciler de arıların saldırısına uğradı. Bazı vatandaşların arı sokması nedeniyle hastaneye başvurdukları öğrenildi.
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Durumu belediye ekiplerine bildiren mahalleli, bir an önce soruna çözüm bulunmasını istedi.
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Mahallede yaşayan Yakup Erdem, "Evde arı besliyorlar. Sokağa yayıldı hayvanlar, çevreye zarar vermeye başladı. Şu anda millet panik içinde" ifadelerini kullandı.
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Bir başka mahalle sakini Hüseyin Ocak ise "Burada evde arı besliyorlar. Sabah saatlerinde arılar meydana çıktı, gelen geçeni ısırıyorlar. Millet köşelerde bekliyor" şeklinde konuştu.
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