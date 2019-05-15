Ekrandaki görüntüsünü beğenmedi ve bakın ne yaptı 15 Mayıs 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr
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Ekran yüzü olan Marcela Iglesias, dişlerinden memnun olmadığı için altı yıl boyunca konuşurken, gülerken dişlerini sakladığını söyledi.
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Yıllarca konuşurken ağzını kapatan ve ağzı kapalı bir şekilde gülümseyen Marcela Iglesias, 20 yıl önce acı veren bir diş operasyonu geçirmiş olmasına rağmen, korkusunu bir tarafa bırakıp ameliyat olmaya karar verdi.
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Julia Roberts gülümsemesine sahip olabilmek için bıçak altına yatan Iglesias, diş ameliyatı sırasında dişine isminin baş harfleri olan M ve I harflerini de kazıttırdı.
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Julia Roberts gülümsemesine sahip olabilmek için bıçak altına yatan Iglesias, diş ameliyatı sırasında dişine isminin baş harfleri olan M ve I harflerini de kazıttırdı.