2

Yıllarca konuşurken ağzını kapatan ve ağzı kapalı bir şekilde gülümseyen Marcela Iglesias, 20 yıl önce acı veren bir diş operasyonu geçirmiş olmasına rağmen, korkusunu bir tarafa bırakıp ameliyat olmaya karar verdi.



İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Julia Roberts gülümsemesine sahip olabilmek için bıçak altına yatan Iglesias, diş ameliyatı sırasında dişine isminin baş harfleri olan M ve I harflerini de kazıttırdı.