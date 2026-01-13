Cumhuriyet Gazetesi Logo
Burak Yılmaz kırmızı karta sinirlendi: Hakemlerin üzerine yürüdü!

Burak Yılmaz kırmızı karta sinirlendi: Hakemlerin üzerine yürüdü!

13.01.2026 19:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Burak Yılmaz kırmızı karta sinirlendi: Hakemlerin üzerine yürüdü!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesinin ardından sinirlerine hakim olamayarak karşılaşmanın hakemlerinin üzerine yürüdü.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Gaziantep FK, Kocaelispor'u konuk etti.

Maçın 12. dakikasında VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK'de Tayyip Talha Sanuç doğrudan kırmızı kart gördü. Teknik Direktör Burak Yılmaz, hakem Burak Pakkan'ın kararına çok sinirledi.

Image

BURAK YILMAZ HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Burak Yılmaz'ın sözlü itirazlarının şiddeti arttı ve hakemin üzerine yürüdü. Yılmaz'ın yardımcıları araya girerek genç teknik direktörü sakinleştirmeye çalıştı. Hakem Burak Pakkan bir kırmızı kart da Burak Yılmaz'a gösterdi.

Burak Yılmaz tribüne giderken bu kez 4. hakemin üzerine yürümeye çalıştı bu kez güvenlik görevlileri araya girdi.

İlgili Konular: #burak yılmaz #gaziantep fk #kırmızı kart

İlgili Haberler

Real Madrid'in yeni hocasından Jose Mourinho yanıtı: 'Eğer onun gibi olmaya çalışsam...'
Real Madrid'in yeni hocasından Jose Mourinho yanıtı: 'Eğer onun gibi olmaya çalışsam...' Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa, basın toplantısında konuştu. Arbeloa, Jose Mourinho ile kıyaslanması üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi.
Sadettin Saran'dan Fenerbahçelilere transfer müjdesi: 'Bugün ya da yarın biter'
Sadettin Saran'dan Fenerbahçelilere transfer müjdesi: 'Bugün ya da yarın biter' Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli takımın transfer gündemine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Chris Silva'dan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!
Chris Silva'dan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, 29 yaşındaki Gabonlu oyuncu Chris Silva'nın antrenmanda sakatlandığını açıkladı.