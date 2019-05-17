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Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde 2015 yılında küçük çaplı heyelan meydana geldi. Daha önce 3 kez zeminde etüt çalışması yapılan mahalledeki binalarda 3 ay önce de çatlaklar oluştu. Bunun üzerine 17 bina tahliye edildi. 89 binanın olduğu mahallede önceki gün meydana gelen heyelanda 22 bina ile 1 cami tamamen yıkıldı. Heyelan tehdidi nedeniyle dün girişlerin yasaklandığı mahalleye bugün girişlere kısmen izin verildi. Tahliye kararı verilen yıkılmayan binalardan eşyalarını taşıyanlar, evlerinden gözyaşlarıyla ve hüzünle ayrılıyor. Eşyalarını akrabaları ve komşularının evlerine geçici olarak taşıyanlar, bir an önce afet konutları yapılmasını istiyor.

