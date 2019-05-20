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Fenomen dizi Game of Thrones’un final sezonunda hayal kırıklığına uğrayan izleyiciler çareyi online imza kapmanyası başlatmakta buldu. Yakın zamanda internet üzerinden başlayan bu imza kampanyasına büyük bir ilgi var. Change.org’da başlatılan kampanyada 1 milyon imzayı aştı.

İşte sosyal medyada dizinin finaliyle ilgili gülümseten tepkilerden bazıları...