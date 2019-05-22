Dövme bağımlısı adam dudak uçuklattı!
Dövme bağımlısı adam dudak uçuklattı!
22 Mayıs 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
1
13 yıldır vücuduna siyah mürekkeple dövme yapan Adam Curlykale'ın vücudunun yüzde 90'ı boyalı. Curlykale, soluk cildinin rengini değiştirmek için dövme yapmaya başladı. "Hayat bir gündür, o da bugündür" diyen Curlykale, "Kendi dövmelerimi tasarlıyorum çünkü bu benim bedenim" diye konuştu
2
13 yıldır vücuduna siyah mürekkeple dövme yapan Adam Curlykale'ın vücudunun yüzde 90'ı boyalı.
/Archive/2019/5/22/1404309_resource/Screenshot_3.jpg
3
Kanser ve albinizm hastası olan Curlykale soluk cildinin rengini değiştirmek için dövme yapmaya başladı.
/Archive/2019/5/22/1404309_resource/Screenshot_4.jpg
4
Her şeyin kendisine kanser teşhisi konulduktan sonra başladığını söyleyen Curlykale, albinizm yüzünden zaten soluk olan cildinden dolayı da rahatsızlık duyduğunu belirtti.
/Archive/2019/5/22/1404309_resource/Screenshot_5.jpg
5
Göğüs uçlarını da aldıran Curlykale, farklı olduğunun bilincinde olduğunu belirterek, en sevdiği rengin gri ve tonları olduğunu ve bu nedenle de vücudunu bu tonlarda boyadığını söyledi.
"Hayat bir gündür, o da bugündür" diyen Curlykale, ''Kendi dövmelerimi tasarlıyorum çünkü bu benim bedenim.
Hayat çok kısa, bu sebeple yarın ne olacağını düşünmeyi bıraktım. Hayat bir gün, o da bugün" açıklamasında bulundu.
/Archive/2019/5/22/1404309_resource/Screenshot_6.jpg