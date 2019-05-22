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Dövme bağımlısı adam dudak uçuklattı! 22 Mayıs 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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13 yıldır vücuduna siyah mürekkeple dövme yapan Adam Curlykale'ın vücudunun yüzde 90'ı boyalı. Curlykale, soluk cildinin rengini değiştirmek için dövme yapmaya başladı. "Hayat bir gündür, o da bugündür" diyen Curlykale, "Kendi dövmelerimi tasarlıyorum çünkü bu benim bedenim" diye konuştu
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13 yıldır vücuduna siyah mürekkeple dövme yapan Adam Curlykale'ın vücudunun yüzde 90'ı boyalı.