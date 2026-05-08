Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Paylaş

Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

8.05.2026 10:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

Nisan ayı enflasyonu verileri ve Merkez Bankası kararları sonrası bankaların mevduat faiz oranları yüzde 45 seviyesine ulaştı. Türk Lirası varlıklarına yönelen yatırımcılar için 500 bin liranın 32 günlük banka banka net getirisi hesaplandı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? Mevduat faizi getirilerinde son durum ne? İşte tüm ayrıntılar...

Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

Mevduat faizleri adım adım değer kazanmaya devam ediyor. 2025 yılından bu yana istikrarlı bir yükseliş sergileyen faiz oranları yatırımcısına reel getiri sağlama yolunda önemli bir eşiği daha aştı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte piyasalarda gözler bankaların hoş geldin faizlerine çevrildi.

Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

ENFLASYON VERİLERİ SONRASI FAİZLER HAREKETLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre 2026 yılı Nisan ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyonun yüzde 32,37 seviyesine tırmanması Türk Lirası varlıklarındaki getiri arayışını hızlandırdı. Yatırımcılar bir sonraki Merkez Bankası toplantısının yapılacağı 11 Haziran 2026 tarihine kadar en yüksek faizi veren bankayı bulmak için yarışıyor.

Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

MERKEZ BANKASINDAN SIKI DURUŞ MESAJI

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Kurulun açıklama metninde yer alan ifadeler likidite yönetiminin önümüzdeki günlerde daha da sıkılaşabileceğinin sinyali olarak yorumlandı.

Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Sadece mevduat değil devlet tahvilleri de yatırımcı için alternatif olmaya devam ediyor. Güncel verilere göre tahvil piyasasındaki görünüm tablodaki gibi şekillendi.

Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

Bazı özel bankaların yarışa dahil olmasıyla mevduat faiz oranları yüzde 45 bandına kadar dayandı. Peki bu oranlarla 500 bin liranın getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka tam liste:

Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

500 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 35
  • Net Kazanç: 12 bin 658 TL
  • Vade Sonu: 512 bin 658 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

ZİRAAT KATILIM

  • Faiz Oranı: Yüzde 36
  • Net Kazanç: 10 bin 598 TL
  • Vade Sonu: 510 bin 598 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 14 bin 104 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 104 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 39,5
  • Net Kazanç: 14 bin 285 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 285 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

ING BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 14 bin 466 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 466 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,25
  • Net Kazanç: 14 bin 918 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 918 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,5
  • Net Kazanç: 15 bin 8 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 8 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

ZİRAAT DİNAMİK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,5
  • Net Kazanç: 15 bin 8 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 8 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 15 bin 189 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 189 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 15 bin 189 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 189 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,25
  • Net Kazanç: 15 bin 279 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 279 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,5
  • Net Kazanç: 15 bin 370 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 370 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,5
  • Net Kazanç: 15 bin 370 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 370 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,8
  • Net Kazanç: 15 bin 478 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 478 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

TÜRKİYE FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 14 bin 185 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 185 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

ANADOLUBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 14 bin 880 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 880 TL
Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi #aylık mevduat

İlgili Haberler

Trump’ın kararnamesi hukuka aykırı bulundu: Gümrük vergilerine yargı freni
Trump’ın kararnamesi hukuka aykırı bulundu: Gümrük vergilerine yargı freni New York'taki uluslararası ticaret mahkemesi, hükümetin küresel çapta uygulamaya koyduğu ek gümrük vergilerini hukuka aykırı bularak iptal etti. Bazı eyaletler ve şirketlerin açtığı davada verilen bu karar, başkanlık bildirisinin yetki sınırlarını aştığına hükmederken, şimdiye kadar ödenen vergilerin yasal faiziyle geri ödenmesinin yolunu açtı.
TÜİK açıkladı: Nisan ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
TÜİK açıkladı: Nisan ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu Nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri verileri, yatırımcıların tercihlerine göre kazanç ve kayıp tablolarını netleştirdi. Hisse senetleri kısa ve orta vadeli değerlendirmelerde en yüksek getiriyi sağlayarak öne çıkarken, döviz ve altın gibi geleneksel araçlar aylık bazda enflasyon karşısında değer kaybetti.
TÜİK mart rakamlarını duyurdu: Sanayi üretimi hem aylık hem yıllık bazda geriledi
TÜİK mart rakamlarını duyurdu: Sanayi üretimi hem aylık hem yıllık bazda geriledi Türkiye ekonomisinin üretim gücünü temsil eden sanayi endeksi, mart ayında hem yıllık hem de aylık bazda gerileyerek reel sektördeki ivme kaybını ortaya koydu. Madencilik ve imalat sanayi sektörlerinde yaşanan düşüş genel endeksi aşağı çekerken, enerji grubundaki artış sanayideki toplam daralmayı sınırlı tuttu.