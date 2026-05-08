Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

Mevduat faizleri adım adım değer kazanmaya devam ediyor. 2025 yılından bu yana istikrarlı bir yükseliş sergileyen faiz oranları yatırımcısına reel getiri sağlama yolunda önemli bir eşiği daha aştı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte piyasalarda gözler bankaların hoş geldin faizlerine çevrildi.
ENFLASYON VERİLERİ SONRASI FAİZLER HAREKETLENDİ
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre 2026 yılı Nisan ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyonun yüzde 32,37 seviyesine tırmanması Türk Lirası varlıklarındaki getiri arayışını hızlandırdı. Yatırımcılar bir sonraki Merkez Bankası toplantısının yapılacağı 11 Haziran 2026 tarihine kadar en yüksek faizi veren bankayı bulmak için yarışıyor.
MERKEZ BANKASINDAN SIKI DURUŞ MESAJI
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Kurulun açıklama metninde yer alan ifadeler likidite yönetiminin önümüzdeki günlerde daha da sıkılaşabileceğinin sinyali olarak yorumlandı.
TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Sadece mevduat değil devlet tahvilleri de yatırımcı için alternatif olmaya devam ediyor. Güncel verilere göre tahvil piyasasındaki görünüm tablodaki gibi şekillendi.
Bazı özel bankaların yarışa dahil olmasıyla mevduat faiz oranları yüzde 45 bandına kadar dayandı. Peki bu oranlarla 500 bin liranın getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka tam liste:
500 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 35
- Net Kazanç: 12 bin 658 TL
- Vade Sonu: 512 bin 658 TL
ZİRAAT KATILIM
- Faiz Oranı: Yüzde 36
- Net Kazanç: 10 bin 598 TL
- Vade Sonu: 510 bin 598 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 14 bin 104 TL
- Vade Sonu: 514 bin 104 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 39,5
- Net Kazanç: 14 bin 285 TL
- Vade Sonu: 514 bin 285 TL
ING BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 14 bin 466 TL
- Vade Sonu: 514 bin 466 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 41,25
- Net Kazanç: 14 bin 918 TL
- Vade Sonu: 514 bin 918 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 15 bin 8 TL
- Vade Sonu: 515 bin 8 TL
ZİRAAT DİNAMİK
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 15 bin 8 TL
- Vade Sonu: 515 bin 8 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 15 bin 189 TL
- Vade Sonu: 515 bin 189 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 15 bin 189 TL
- Vade Sonu: 515 bin 189 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42,25
- Net Kazanç: 15 bin 279 TL
- Vade Sonu: 515 bin 279 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42,5
- Net Kazanç: 15 bin 370 TL
- Vade Sonu: 515 bin 370 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42,5
- Net Kazanç: 15 bin 370 TL
- Vade Sonu: 515 bin 370 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 42,8
- Net Kazanç: 15 bin 478 TL
- Vade Sonu: 515 bin 478 TL
TÜRKİYE FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 44
- Net Kazanç: 14 bin 185 TL
- Vade Sonu: 514 bin 185 TL
ANADOLUBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 14 bin 880 TL
- Vade Sonu: 514 bin 880 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.