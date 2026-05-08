Mevduat faizi oranlarında sert yükseliş: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

Mevduat faizleri adım adım değer kazanmaya devam ediyor. 2025 yılından bu yana istikrarlı bir yükseliş sergileyen faiz oranları yatırımcısına reel getiri sağlama yolunda önemli bir eşiği daha aştı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte piyasalarda gözler bankaların hoş geldin faizlerine çevrildi.

ENFLASYON VERİLERİ SONRASI FAİZLER HAREKETLENDİ Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre 2026 yılı Nisan ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyonun yüzde 32,37 seviyesine tırmanması Türk Lirası varlıklarındaki getiri arayışını hızlandırdı. Yatırımcılar bir sonraki Merkez Bankası toplantısının yapılacağı 11 Haziran 2026 tarihine kadar en yüksek faizi veren bankayı bulmak için yarışıyor.

MERKEZ BANKASINDAN SIKI DURUŞ MESAJI Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Kurulun açıklama metninde yer alan ifadeler likidite yönetiminin önümüzdeki günlerde daha da sıkılaşabileceğinin sinyali olarak yorumlandı.

TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR Sadece mevduat değil devlet tahvilleri de yatırımcı için alternatif olmaya devam ediyor. Güncel verilere göre tahvil piyasasındaki görünüm tablodaki gibi şekillendi.

Bazı özel bankaların yarışa dahil olmasıyla mevduat faiz oranları yüzde 45 bandına kadar dayandı. Peki bu oranlarla 500 bin liranın getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka tam liste:

500 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35

Yüzde 35 Net Kazanç: 12 bin 658 TL

12 bin 658 TL Vade Sonu: 512 bin 658 TL

ZİRAAT KATILIM Faiz Oranı: Yüzde 36

Yüzde 36 Net Kazanç: 10 bin 598 TL

10 bin 598 TL Vade Sonu: 510 bin 598 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 14 bin 104 TL

14 bin 104 TL Vade Sonu: 514 bin 104 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Yüzde 39,5 Net Kazanç: 14 bin 285 TL

14 bin 285 TL Vade Sonu: 514 bin 285 TL

ING BANK Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 14 bin 466 TL

14 bin 466 TL Vade Sonu: 514 bin 466 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 41,25

Yüzde 41,25 Net Kazanç: 14 bin 918 TL

14 bin 918 TL Vade Sonu: 514 bin 918 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Yüzde 41,5 Net Kazanç: 15 bin 8 TL

15 bin 8 TL Vade Sonu: 515 bin 8 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Yüzde 41,5 Net Kazanç: 15 bin 8 TL

15 bin 8 TL Vade Sonu: 515 bin 8 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 15 bin 189 TL

15 bin 189 TL Vade Sonu: 515 bin 189 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 15 bin 189 TL

15 bin 189 TL Vade Sonu: 515 bin 189 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 42,25

Yüzde 42,25 Net Kazanç: 15 bin 279 TL

15 bin 279 TL Vade Sonu: 515 bin 279 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Yüzde 42,5 Net Kazanç: 15 bin 370 TL

15 bin 370 TL Vade Sonu: 515 bin 370 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Yüzde 42,5 Net Kazanç: 15 bin 370 TL

15 bin 370 TL Vade Sonu: 515 bin 370 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 42,8

Yüzde 42,8 Net Kazanç: 15 bin 478 TL

15 bin 478 TL Vade Sonu: 515 bin 478 TL

TÜRKİYE FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 14 bin 185 TL

14 bin 185 TL Vade Sonu: 514 bin 185 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 14 bin 880 TL

14 bin 880 TL Vade Sonu: 514 bin 880 TL