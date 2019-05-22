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Endonezya'da seçim sonucu ülkeyi karıştırdı 22 Mayıs 2019, Çarşamba AA

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Endonezya'da, devlet başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz amacıyla toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
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Endonezya'da 17 Nisan'da aynı gün yapılan başkanlık ve milletvekili seçiminin resmi sonuçlarını bugün açıklayan KPU, Subianto'nun yüzde 44,50'lik oy oranına karşın oyların yüzde 55,50'sini alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun yeniden başkan seçildiğini ilan etmişti.