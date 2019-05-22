Endonezya'da seçim sonucu ülkeyi karıştırdı
Endonezya'da seçim sonucu ülkeyi karıştırdı
22 Mayıs 2019, Çarşamba
AA
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Endonezya'da, devlet başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz amacıyla toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
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Endonezya'da 17 Nisan'da aynı gün yapılan başkanlık ve milletvekili seçiminin resmi sonuçlarını bugün açıklayan KPU, Subianto'nun yüzde 44,50'lik oy oranına karşın oyların yüzde 55,50'sini alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun yeniden başkan seçildiğini ilan etmişti.
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Kompas gazetesinin haberine göre, başkent Cakarta'daki bazı noktalarda, başkan adayı Prabowo Subianto'nun kaybettiği başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz eden eylemciler ile kalabalığı dağıtmak isteyen polis arasında çatışma çıktı.
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Polisin dağılın uyarısını dikkate almayan bazı göstericilerin polise sopalarla saldırdığı, bazı noktalarda da polis ekiplerine molotofkokteyli ve hava fişeklerin atıldığı belirtildi.
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Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği ve gözaltına alınmaların olduğu olaylarda, yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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Emniyet yetkilileri, öğleden sonra Seçim Denetleme Kurumu önünde toplanmaya başlayan eylemcilerden teravih namazı sonrasında dağılmasını talep etmişti.
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Seçime hile karıştığı iddiasıyla Seçim Komisyonunun (KPU) sonuçlarına itiraz eden ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto da taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.
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Bu arada, gösterilere karşı kent huzuru ve güvenliğini korumak amacıyla başkentte binlerce polis görevlendirilirken, yarın da gösterilerin geniş katılımla sürmesi bekleniyor.