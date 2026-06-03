1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin gözü bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranlarında. Nakitte kalan ya da dövizden TL'ye geçiş yapmak isteyen yatırımcılar, mevduat getirilerini yakından takip ediyor. Bankacılık sektöründeki rekabet devam ederken, 1 milyon TL gibi yüksek bakiyelere sunulan oranlar yatırımcılar için önemli bir pasif gelir kalemi oluşturuyor.
MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM: 1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
Banka şubelerine gitmeden, dijital kanallar (mobil ve internet bankacılığı) üzerinden hesap açan kullanıcılara genellikle şube kurlarından daha yüksek "hoş geldin" ve "tanışma" faizleri sunuluyor. Standart vadeli hesapların yanı sıra günlük vadeli hesap modellerinde de oranlar farklılık gösteriyor. Güncel piyasa verilerine göre 1 milyon TL’sini 31 günlük (1 aylık) vadeyle bankaya yatıran bir yatırımcının elde edeceği net kazançlar güncellendi.
Tasarruf sahiplerinin en çok araştırdığı banka karşılaştırma listesi güncellendi. İşte banka banka tam liste:
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315,07 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179,01 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27.846,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 40,5
Net Kazanç: 29.293,15 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.293,15 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29.654,79 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.654,79 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30.378,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30.378,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30.739,73 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL
DENİZBANK (E-Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30.739,73 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30.739,73 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 42,59
Net Kazanç: 30.804,82 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.804,82 TL
QNB (Günlük Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 27.789,20 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.789,20 TL