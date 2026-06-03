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1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...
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1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

3.06.2026 13:15:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para politikası adımları ve piyasadaki likidite durumu sonrasında vadeli mevduat faiz oranları belirli bir bantta seyretmeye devam ediyor. Birikimini Türk Lirası vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yurttaşlar, enflasyona karşı parasının değerini koruyabilmek adına bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. 1 Milyon TL’nin 31 günlük net getirisi bankadan bankaya değişmekle birlikte 31 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor. Peki güncel oranlar ne durumda? Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB, Ziraat Bankası ve İş Bankası ne kadar faiz veriyor? İşte kuruşu kuruşuna güncel faiz kazanç tablosu...

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin gözü bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranlarında. Nakitte kalan ya da dövizden TL'ye geçiş yapmak isteyen yatırımcılar, mevduat getirilerini yakından takip ediyor. Bankacılık sektöründeki rekabet devam ederken, 1 milyon TL gibi yüksek bakiyelere sunulan oranlar yatırımcılar için önemli bir pasif gelir kalemi oluşturuyor.

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM: 1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Banka şubelerine gitmeden, dijital kanallar (mobil ve internet bankacılığı) üzerinden hesap açan kullanıcılara genellikle şube kurlarından daha yüksek "hoş geldin" ve "tanışma" faizleri sunuluyor. Standart vadeli hesapların yanı sıra günlük vadeli hesap modellerinde de oranlar farklılık gösteriyor. Güncel piyasa verilerine göre 1 milyon TL’sini 31 günlük (1 aylık) vadeyle bankaya yatıran bir yatırımcının elde edeceği net kazançlar güncellendi.

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Tasarruf sahiplerinin en çok araştırdığı banka karşılaştırma listesi güncellendi. İşte banka banka tam liste:

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315,07 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179,01 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 29.293,15 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.293,15 TL

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.654,79 TL

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30.739,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

DENİZBANK (E-Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30.739,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30.739,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 42,59

Net Kazanç: 30.804,82 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.804,82 TL

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

QNB (Günlük Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 27.789,20 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.789,20 TL

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