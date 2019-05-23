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Ekrem İmamoğlu'na Artvin'den büyük destek 23 Mayıs 2019, Perşembe İHA

Haber görseli
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Haber görseli
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için başlattığı 20 TL'lik bağış kampanyasına Artvin’in Ardanuç ilçesinde yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu.