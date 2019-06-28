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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya saati ile sabah 11.15 te fuar alanına gelirken, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Therasa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bulunduğu liderler, karşılamanın ardından toplu fotoğraf çekim törenine katıldı.