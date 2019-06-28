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G-20'de dikkat çeken görüntüler 28 Haziran 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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G20 Zirvesi'nin ilk gününde, üye ülkelerin liderleri Osaka şehrindeki INTEX Uluslararası Fuar Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirve alanına giriş yaptı.
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Japonya'nın Osaka şehrinde bugün başlayan G20 Lİderler Zirvesi için Japonya'ya gelen G20 üyesi ülkelerin liderleri sabah erken saatlerden itibaren zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Uluslararası Fuar Merkezi'ne geldi.