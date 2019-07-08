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O fotoğraflar yüzünden genç memur mesleğinden oldu 8 Temmuz 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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Rusya'da, 27 yaşındaki devlet memuru Anna Anufrieva'nın, bir dergiye verdiği çıplak pozların ortaya çıkmasından sonra istifası istendi.
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Rusya'da devlet memuru olarak çalışan 27 yaşındaki Anna Anufrieva'nın, Playboy dergisine verdiği çıplak fotoğrafların ortaya çıkmasıyla mesleği tehlikeye girdi.