O fotoğraflar yüzünden genç memur mesleğinden oldu
O fotoğraflar yüzünden genç memur mesleğinden oldu
8 Temmuz 2019, Pazartesi
cumhuriyet.com.tr
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Rusya'da, 27 yaşındaki devlet memuru Anna Anufrieva'nın, bir dergiye verdiği çıplak pozların ortaya çıkmasından sonra istifası istendi.
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Rusya'da devlet memuru olarak çalışan 27 yaşındaki Anna Anufrieva'nın, Playboy dergisine verdiği çıplak fotoğrafların ortaya çıkmasıyla mesleği tehlikeye girdi.
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İddialara göre devlet memuru Anufrieva'nın, müstehcen fotoğraflarından sonra kurum tarafından istifası istendi.
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Anufrieva ise iddiaların aksine istifasının istenmediğini, kendisinin istifa ettiğini söyledi.
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Genç kadın, çıplak pozlarının tartışılmasının etik olmadığını, ama müdürlerine olan saygısından dolayı istifa ettiğini ve daha fazla detay vermek istemediğini söyledi.
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Anna Anufrieva, derginin yıllık takviminde yer alma umudu ile derginin çıplak poz yarışmasına katılmıştı.
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Fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra Anna, devlet memuru olduğu için kamuoyunda büyük tepki topladı.(Haberler)
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