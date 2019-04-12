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Tatil Modu ise “Arşivlenmiş sohbetleri yoksay” olarak adlandırılacak.



Bu özellik, yeni bir mesaj geldiğinde arşivlenmiş sohbetlerin arşive aktarılmasını engelleyecek.



Böylece rahatsız olduğunuz grup mesajlarını en üstte, anlık olarak görmeyeceksiniz. Özellik henüz geliştirme aşamasında olup, sadece belirli kullanıcılara sunulmaktadır.