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WhatsApp'ta 'tatil modu' dönemi 12 Nisan 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a 'tatil modu' geliyor. Peki tatil modu ile ne değişecek?
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir güncelleme için kolları sıvadı.