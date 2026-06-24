Temmuzda kim, ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaş tahminleri...

Milyonlarca emekli ve memur için geri sayım başladı. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte yeni maaşlar resmiyet kazanacak. Ancak masadaki iki güçlü senaryo ve Ankara'dan gelen kulis bilgileri, temmuz zammını şimdiden büyük oranda netleştirdi.

Peki, kök maaşlar nasıl değişecek? En düşük emekli aylığı kaç TL olacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini ilgilendiren kuruşu kuruşuna zam hesaplama rehberi...

ANKARA KULİSLERİ HAREKETLİ: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ RAKAM Şu an 20.000 TL olarak uygulanan taban aylık için TBMM'de yasa hazırlıkları başladı. AKP kulislerinden sızan bilgilere göre, en düşük emekli maaşının temmuz ayı itibarıyla 23.500 TL seviyesine çıkarılması öngörülüyor.

MASADAKİ İKİ BÜYÜK ZAM SENARYOSU Haziran ayı enflasyonu için Merkez Bankası anketleri yüzde 1,36'yı işaret ederken, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tahminleri yüzde 2,25'e odaklandı. Bu tahminlere göre memur ve emeklinin temmuz zammı şu şekilde şekillenecek:

SENARYO 1 (MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİNE GÖRE) SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: Yüzde 18,19

Yüzde 18,19 Memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,93

Yüzde 13,93 En düşük memur maaşı: 61.890 TL'den 70.529 TL'ye yükselecek.

61.890 TL'den 70.529 TL'ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı: 27.772 TL'den 31.643 TL'ye çıkacak.

SENARYO 2 (FKB BEKLENTİSİNE GÖRE) SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: Yüzde 19,23

Yüzde 19,23 Memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 14,93

KURUŞU KURUŞUNA TEMMUZ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU Maaşınıza yapılacak zam doğrudan kök aylığınıza uygulanacak. İşte mevcut maaşınıza göre temmuz ayında alacağınız net tutarlar:

20.000 TL maaş alanlar Yüzde 16,60 zamlı maaş: 23.320 TL

23.320 TL Yüzde 18,19 zamlı maaş: 23.638 TL

23.638 TL Yüzde 19,23 zamlı maaş: 23.846 TL

25.000 TL maaş alanlar Yüzde 16,60 zamlı maaş: 29.150 TL

29.150 TL Yüzde 18,19 zamlı maaş: 29.548 TL

29.548 TL Yüzde 19,23 zamlı maaş: 29.808 TL

30.000 TL maaş alanlar Yüzde 16,60 zamlı maaş: 34.980 TL

34.980 TL Yüzde 18,19 zamlı maaş: 35.457 TL

35.457 TL Yüzde 19,23 zamlı maaş: 35.769 TL

35.000 TL maaş alanlar Yüzde 16,60 zamlı maaş: 40.810 TL

40.810 TL Yüzde 18,19 zamlı maaş: 41.366 TL

41.366 TL Yüzde 19,23 zamlı maaş: 41.731 TL

40.000 TL maaş alanlar Yüzde 16,60 zamlı maaş: 46.640 TL

46.640 TL Yüzde 18,19 zamlı maaş: 47.274 TL

47.274 TL Yüzde 19,23 zamlı maaş: 47.692 TL

YÜZDE 4 - YÜZDE 5 EK ÖDEME HESABI Emeklilerin banka hesabına yatan paranın içinde yüzde 4 (bazı durumlarda yüzde 5) oranında "Ek Ödeme" (eski adıyla vergi iadesi) bulunur. Temmuz zammı bankaya yatan toplam paraya değil, e-Devlet'te görünen kök maaşınıza yapılacaktır.

Örnek hesaplama: Kök maaşı 30.000 TL olan bir emekli, yüzde 4 ek ödeme ile (1.200 TL) şu an 31.200 TL alıyor. Temmuzda yüzde 18,19 zam geldiğinde kök maaşı 35.457 TL'ye çıkacak. Bu yeni rakam üzerinden yüzde 4 ek ödeme yeniden hesaplanarak 1.418 TL olacak ve bankaya net 36.875 TL yatacak.

GERÇEK KÖK MAAŞINIZI NASIL ÖĞRENİRSİNİZ? Kök maaşınızı ve ek ödeme detayınızı görmek için e-Devlet'e giriş yapıp "Emekli Aylık Bilgisi" ekranını açmanız gerekir. Bu ekranda "Aylık Tutarı" yazan kısım sizin kök maaşınızdır; zam bu rakama gelecektir.