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Oyuncu Buğra Gülsoy, baba oldu 12 Nisan 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Geçtiğimiz yıl, uzun zamandır aşk yaşadığı Nilüfer Gürbüz ile dünya evine giren yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy baba oldu.
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TV8 ekranlarında yayınlanan Kızım dizisinde Demir karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy baba oldu.

ÇİFTİN OĞLU OLDU

Ünlüler dünyasından arka arkaya hamilelik ve bebek haberleri geliyor. Bir müjde de Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz çiftinden geldi. 9 aylık hamile olan Nilüfer Gürbüz bugün özel bir hastanede doğum yaptı. Çiftin bir oğlu oldu.