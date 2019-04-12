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BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?



22 Şubat 1982 Ankara doğumlu olan Buğra Gülsoy, tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Buğra Gülsoy, ilk sahne deneyimini 13 yaşında yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır.



İlk kez 2008 yılında yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filmin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyaz perdeye adım attı. Ardından Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterini canlandırdı.



Buğra Gülsoy, Derviş Zaim tarafından yönetilen ve ilk gösterimi 2010 Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan ve 2011 yılında gösterime girmiş olan Gölgeler ve Suretler isimli filmde Ahmet isimli bir Türk gencini canlandırmıştır.