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Turabi ABD'de de şampiyon oldu 23 Mayıs 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Haber görseli
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Survivor'da iki kez şampiyon olan ve ardından ABD'nin en çok izlenen yarışma programı The Challenge'a katılan Turabi burada da şampiyon olarak büyük ödüle sahip oldu.