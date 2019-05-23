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"Ayrıca Acun abi bi iddamız vardı; “3. defa şampiyon olamazsın”demiştin. Survivorda beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zaman ki dönem geçersiz olmuştur.Ki iyiki de oynatmadın belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamıyacaktım."