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Düzenli olarak ayda 2 kez kamuoyu araştırması yapan İstanbul Ekonomi Araştırma Merkezi, Nisan ayı ikinci yarısına ait araştırmanın sonuçlarını açıkladı. ANKETİN TÜM SONUÇLARI İÇİN Koronavirüs salgınının ardından 10 Nisan'da ilan edilen ilk sokağa çıkma yasağının ardından yapılan araştırmada yurttaşlara; partilerin oy oranı, liderlerin güvenilirlikleri, belediye başkanlarının performansı, koronavirüsün gümlük yaşama etkileri ve Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak açıkladığı koronavirüs vaka ve ölüm sayılarına kadar pek çok soru yöneltildi. BU PAZAR SEÇİM OLSA Ankete göre 'Bu pazar seçim olsa' partilerin alacakları oy oranları şu şekilde: İYİ Parti'nin barajın hemen altında görüntüğü ankete göre, AKP'nin 24 Haziran seçimlerinden bu yana kaybettiği oy oranı ise yaklaşık yüzde 7 olarak görünüyor.
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ERDOĞAN EN ÇOK PUAN KAYBEDEN LİDER OLDU Ankete göre Nisan ayı Liderlerin Başarı Puanı sıralamasında neredeyse her lider düşüş yaşarken, Devlet Bahçeli önceki aya göre artış göstererek üçüncü sırada yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan 5,26 puanla birinci sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu ise 4,24 puan ile ikinci sırada yer aldı.
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Mart ayına kıyasla puanını 0,19 arttıran Devlet Bahçeli, 3,98 puan ile Mansur Yavaş’ı geçerek üçüncü sırada yer aldı. Mansur Yavaş ise 3,62 puanla dördüncü sıraya geriledi. Mart ayı puanlarına göre, Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş puan kaybı yaşarken, puan kaybının en çok olduğu lider ise 0.28 puan ile Recep Tayyip Erdoğan oldu.
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4 AKP SEÇMENİNDEN 1'İ BAKANLIK VERİLERİNE GÜVENMİYOR Anketin dikkat çeken bir başka sonucu ise koronavirüs salgını hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların güvenilirlik oranı. Ortalama olarak ankete katılanların yüzde 62.2'si verileri güvenilir bulurken, AKP seçmeninde bu oran yüzde 73.2 olarak çıkıyor. Ancak AKP seçmenini yüzde 26.8'inin açıklanan rakamlara inanmadığı da anketin çarpıcı sonuçlarından biri.
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MHP SEÇMENİ ERDOĞAN'A DAHA MI ÇOK GÜVENİYOR? AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz' sloganı ile başlattığı koronavirüse karşı yardım kampanyasına destek yüzde 50.4 oranında. Ankette ortaya çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise yardım kampanyası konusunda seçmenlerin tercihi oldu. "İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için nereyi tercih edersiniz?" sorusuna AKP seçmeninin yüzde 14.8'i 'Cumhurbaşkanlığı kampanyası' yanıtını verirken, MHP seçmenleri arasında bu oran yüzde 31.5 çıktı.
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