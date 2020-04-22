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Düzenli olarak ayda 2 kez kamuoyu araştırması yapan İstanbul Ekonomi Araştırma Merkezi, Nisan ayı ikinci yarısına ait araştırmanın sonuçlarını açıkladı. ANKETİN TÜM SONUÇLARI İÇİN Koronavirüs salgınının ardından 10 Nisan'da ilan edilen ilk sokağa çıkma yasağının ardından yapılan araştırmada yurttaşlara; partilerin oy oranı, liderlerin güvenilirlikleri, belediye başkanlarının performansı, koronavirüsün gümlük yaşama etkileri ve Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak açıkladığı koronavirüs vaka ve ölüm sayılarına kadar pek çok soru yöneltildi. BU PAZAR SEÇİM OLSA Ankete göre 'Bu pazar seçim olsa' partilerin alacakları oy oranları şu şekilde: İYİ Parti'nin barajın hemen altında görüntüğü ankete göre, AKP'nin 24 Haziran seçimlerinden bu yana kaybettiği oy oranı ise yaklaşık yüzde 7 olarak görünüyor.