1 Mayıs programı belli oldu
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, internet üzerinden yaptığı ortak basın açıklamasıyla koronavirüs salgını sürecinde yapılacak 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin programı paylaştı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) , internet üzerinden yaptığı ortak basın açıklamasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarında kutlanacak olan 1 Mayıs'ın programını açıkladı.
Açıklamada, "1 Mayıs günü bulunduğumuz her yerin balkonlarından pencerelerinden 1 Mayıs marşını okuyacak, pankartlarımızı asacak, balonlarımızı uçuracak, yeni bir toplumsal düzen için aynı anda tüm Türkiye'den ses vereceğiz" denildi.
Ortak açıklamada 1 Mayıs programına ilişkin şunlar kaydedildi:
"Halkın sağlığının, işinin ve geçiminin güvence altında olduğu yeni bir toplumsal düzen için 1 MAYIS'ta sesimizi yükseltiyoruz.
2020 1 Mayıs'ına kadar tüm meydanları, caddeleri, sokakları 1Mayıs afişlerimizle donatacak, ses ve görüntü araçlarıyla 1 Mayıs coşkusunu meydanlara taşıyacağız.
Evlerimizin ve işyerlerimizin sokaklara dönük yüzünü taleplerimizi ifade eden pankartlarla, afişlerle donatacağız!
1 Mayıs 1977'de Taksim'de yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı Kazancı yokuşunda anacağız.
1 Mayıs günü bulunduğumuz her yerin balkonlarından pencerelerinden 1 Mayıs marşını okuyacak, pankartlarımızı asacak, balonlarımızı uçuracak, yeni bir toplumsal düzen için aynı anda tüm Türkiye'den ses vereceğiz.
Yine 1 Mayıs günü sosyal medya üzerinden yayınlanacak "1 Mayıs mitingi"nde buluşacağız.
Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı tüm gücümüzle bulunduğumuz her yerden göstereceğiz!"
Video Haberler
- Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi
- Tartıştığı kuryeyi metrelerce sürükledi: Serbest kaldı
- Engin Altay: Cumhurbaşkanı beni şok etti!
- İmamoğlu uyardı: Kim ne derse desin kulak asmayın!
- Bekçiler 'Erdoğan'ın hediyesini' dağıttı!
- Belge alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular
- Doğum günü partisini polis bastı: 46 gözaltı
- Akın ettiler! Yasak öncesi kilometrelerce kuyruk oluştu
- Kaza anı kamerada: Tramvay otobüse böyle çarptı!
- Yılanların en çok korktuğu şeyi açıkladı