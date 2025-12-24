20 kişi daha gözaltına alınmıştı... AKP'li Şamil Tayyar'dan yeni 'Ela Rümeysa Cebeci' açıklaması: 'Bugünkü isimler arşivinden çıktı, dahası var...'

Türkiye, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasını konuşurken; bu sabah İstanbul'da bir uyuşturucu operasyonu daha yapıldı.

Operasyon kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 20 kişi gözaltına alındı.

ÜNLÜ İSİMLER DE ARALARINDA

Model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş insanı Mehmet Tosmur ve iş insanı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.

ŞAMİL TAYYAR: İSİMLERİN HEPSİ, ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN ARŞİVİNDEN ÇIKTI

Bugünkü operasyona dair sosyal medyadan bir paylaşım yapan AKP'li Şamil Tayyar, bugün gözaltına alınan isimlerin, Ela Rümeysa Cebeci'nin arşivinden çıktığını ve daha fazlasının olduğunu iddia etti.

"ONUN DA KOKUSU ÇIKAR..."

Tayyar, "Bugün. Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyondaki isimler Ela Rümeysa Cebeci’inin itirafları ve arşivinden çıktı. Dahası var. Buna rağmen ‘Rümeysa itirafçı’ olmadı diyenler ya listeden korkuyor ya başka bir özel hesabı var. Onun da kokusu yakında çıkar" ifadelerini kullandı.