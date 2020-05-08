1 ve 2. lig takımları 12 Haziran'da başlama kararına isyan etti
TFF 1. lig kulüpleri, federasyonun 12 Haziran'da başlama kararına isyan etti.
TFF 1. lig kulüpleri,2. lig kulüplerinin de desteğini alarak federasyonun 12 Haziran'da başlama kararına tepki gösterdi.
Kulüpler kendi aralarında yaptıkları oylama sonrası bu karara karşı çıkan bir dilekçe yazdı ve TFF'ye sundu.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig, 2. lig, 3. lig ve BAL (bölgesel amatör lig) maçlarının 12 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu.
Video Haberler
- 'Taş devri' kostümü giyip nikahlandılar
- Yola kenarına inen ayılar görüntülendi
- Gökçek'in anmasına polis müdahalesi: Babası gözaltında
- Raylarda uyuyan işçilere tren çarptı: 15 ölü
- İspanya'da sahillere koronavirüs önlemi
- Arnavutköy'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
- Bayrampaşa’da pes dedirten görüntü
- İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar!
- Patara'da heyecanlandıran yazıt bulundu
- Oltasına takılanı görünce sevinç çığlıkları attı