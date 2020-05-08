1 ve 2. lig takımları 12 Haziran'da başlama kararına isyan etti

08 Mayıs 2020 Cuma, 13:58

TFF 1. lig kulüpleri,2. lig kulüplerinin de desteğini alarak federasyonun 12 Haziran'da başlama kararına tepki gösterdi.



Kulüpler kendi aralarında yaptıkları oylama sonrası bu karara karşı çıkan bir dilekçe yazdı ve TFF'ye sundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig, 2. lig, 3. lig ve BAL (bölgesel amatör lig) maçlarının 12 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu.