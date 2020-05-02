2 bin tiyatrocudan imza kampanyası

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 14:58



Salgın sürecinde taleplerine devlet tarafından yanıt verilmeyen tiyatrolar imza kampanyası başlattı. “Tiyatromuz Yaşasın” başlıklı, 2 bin tiyatrocu tarafından imzalanan metin bugün saat 15.00'te kamuoyu desteğine de açıldı.

Talep metni Haluk Bilginer, Ferhan Şensoy, Sumru Yavrucuk, Genco Erkal, Zuhal Olcay Yurdaer Okur, Levent Üzümcü, Şevket Çoruh, Orhan Aydın, Tamer Levent, Levent Ülger, Nihat İleri, Laçin Ceylan gibi sanatçıların, tiyatro sanatının her alanında faaliyet gösteren meslek uzmanlarının imzalarıyla, bir haftalık çalışma sonucunda ortaya çıktı.

İmza metni, yaklaşık iki aydır kapalı olan, ne zaman açılacağı ise belli olmayan tiyatroların doğmuş ve gelecekte doğacak problemlerini giderebilmeyi hedefliyor.

Yapılan açıklamada, "Covid19 sürecinde Avrupa başta olmak üzere, pek çok ülkenin sanat alanına yönelik hızlıca harekete geçirdiği maddi kaynakları referans kabul eden Tiyatromuz Yaşasın kolektifi, Türkiye’deki tiyatro salonlarının tasfiye olmaması ve tiyatro emekçilerinin asgari ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tüm iletişim kanallarını kullanıp ilgili kurumları bilgilendirmeye ilerleyen günlerde de devam edecek" denildi.

Açıklamada ayrıca şu çağrı duyruldu "Bu defa alkışlarınızı değil, imzalarınızı istiyor, tiyatromuz yaşasın diyenlerle beraber, bu kararlı mücadeleyi büyütmek için yola çıkıyorlar. Bildiriyi sadece imzalamayın, tüm inandıklarınızla ve sevdiklerinizle paylaşın; tiyatro yaşasın. İmzası olan tiyatro emekçileri olarak biz, belirttiğimiz ve emsallerine istinaden de hak olarak tanımladığımız devlet desteklerinin ivedilikle sağlanmasını kamusal tiyatroların varlığını sürdürebilmesi adına talep ediyor, desteğinizi bekliyoruz."

TALEPLER

a) Kamusal Tiyatrolar KDV, Gelir Vergisi, Stopaj gibi vergilerden muaf tutulmalı, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır

b) Elektrik, doğalgaz, su gibi faturalar 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalıdır. Sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır

c) 2021 Ocak ayına kadar kamusal tiyatroların salon kiraları devlet tarafından karşılanmalıdır

d) Kamusal tiyatrolarda çalışan personellerin maaşları ve SGK primleri 2021 Ocak ayına kadar devlet tarafından ödenmelidir, prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

e) Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek, bildirinin başında ünvanlarıyla andığımız tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır

f) Zaman kaybetmeden tiyatro yasası çıkarılmalıdır. Kamusal tiyatrolar ticarethane kimliğinden kurtarılıp kamusal hizmet üreten sanat kurumu statüsüne geçirilmelidir.

g) Kültür Bakanlığı tarafından ÖZEL TİYATROLARA DEVLET DESTEĞİ olarak tanımlanan yönetmeliğin hüküm ve şartları günün ihtiyaçlarına uygun olarak acilen yeniden düzenlenmelidir.





Tiyatromuz Yaşasın hareketi için kullanılan web adresi ve sosyal medya hashtag’leri: www.tiyatromuzyasasin.com - Instagram: @tiyatromuzyasasin, Twitter: @tiyatro_yasasin.

1. Gün: #TiyatromuzYaşasın

2. Gün: #TiyatroYasasıÇıksın

3. Gün: #TiyatrodanVergilerKaldırılsın

4. Gün: #BetonaDeğilSanataBütçe

