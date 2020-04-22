2018 Ocak-2020 Ocak aralığında meskende elektrik yüzde 58, doğalgaz yüzde 60 zamlandı

22 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) elektrik ve doğalgaz faturalarındaki “kıyasen uygulama” kararı sonrası ilk faturalar gelmeye başladı. 2020 Mart ayına ait faturaların bir önceki aya ya da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla fahiş oranlarda arttığından yakınan tüketicinin şikâyetleri de patladı.

Bu süreçte ya işsiz kalan ya da ücretsiz izne ayrılmak zorunda bırakılan yurttaş, dağıtım şirketlerine öfkeli. Şirketler ise yüksek fatura tutarını evde kalma süresinin artmasına bağladı.

Doğalgaz sektöründeki önemli bir birlikten aldığımız bilgiye göre, ülke genelinde mart ayına ilişkin doğalgaz faturası tutarları, sayaçlar okunarak gerçek tüketim üzerinden belirlendi. Mart ayında evde kalma süresi arttığı için meskenlerde tüketim yükseldi ve faturalar arttı. Aynı durum elektrik faturaları için de geçerli. Dağıtım şirketleri EPDK’nin bu kararının yalnızca karantinaya alınan yerlerde geçerli olduğunu hatırlatarak, martta bu kararın uygulanmasına gerek duyulmadığını belirtiyor. Ancak karantina tedbirleri artarsa nisan ayı için bu karar uygulanabilir.

ZAM ÜSTÜNE ZAM

İster ortalaması alınsın isterse kullanılan ayın tutarı yansıtılsın Türkiye’de temel ihtiyaç olan bu kalemler, alım gücü sürekli eriyen yurttaşın belini bükmeye devam ediyor. Son iki yılda konutta kullanılan elektriğe yüzde 57.92, doğalgaza yüzde 59.93 zam geldi.

Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise vatandaşın dağıtım şirketlerine güveni kalmadığı için faturalara yönelik şikayetlerin sürekli arttığını vurguluyor.

Ağaoğlu’nun tüketicilere de bazı önerileri var: