Dikkat çeken kulis... 'Tavuk' operasyonu sektörde tepkiyle karşılandı: Erdoğan, Adalet Bakanlığı’nı ciddi şekilde 'uyardı'

ANKA Ekonomi Koordinatörü Sağlam, haftalık ekonomi analizinde, edindiği kulis bilgilerini aktardı.

"Bazı talepleri yerine getirilmesine rağmen özel sektördeki rahatsızlığın had safhaya ulaştığı görülüyor. Tavukçuluk sektörüne yapılan operasyon, tüm özel sektörün moralini bozdu ve 'üretim yapmanın cezalandırıldığı' algısı yarattı. Tavuk üreticilerinin hepsine birden, yüksek fiyat belirledikleri gerekçesiyle yapılan operasyon, tüm özel sektörde tepki çekti. Adalet Bakanlığı açıklamasında, destekleri için teşekkür edildi ama diğer bakanlıkların, konudan haberdar olmadıklarını belirtip, bu durumu Cumhurbaşkanı’na ilettikleri öğrenildi" ifadelerini kullanan Sağlam, şunları kaydetti:

"İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın sert açıklamaları oldu, kamuoyu önünde tepki göstermeyen TOBB yönetiminin ise yaratılan sıkıntıyı Cumhurbaşkanı’na ilettiği öğrenildi. Bunun yanında üreticilerden birinin ortağı olan AKP milletvekilinin kardeşinin de gözaltına alınmasıyla işlerin büyüdüğü gözlendi.

Kulislerde, tavuk şirketleri yöneticilerinin tepkiler üzerine hemen tahliye edilip, birkaç gün içinde denetçi kayyımların geri çekildiği, Adalet Bakanlığı’nın ise Cumhurbaşkanı tarafından ciddi biçimde uyarıldığı konuşuluyor.

Büyük tavuk üreticilerinin Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde, binlerce kümesçi ailelerle çalıştıkları, onlara sözleşmeli üretim yaptırdıkları, dolayısıyla bu operasyonun sanılandan çok daha geniş kesimleri mağdur ettiği söyleniyor. AKP yöneticilerinin, özellikle bu konunun üzerinde durup, sonradan öğrendikleri operasyona karşı çıktıkları belirtiliyor."

"ÜRETİM VE SANAYİ CEZALANDIRILIYOR"

Özel sektörün tümünün, şirketlerin hepsine birden yapılan bu operasyona karşı "üretimin ve sanayinin cezalandırıldığını" söylemeye başladığını belirten Sağlam, "Ancak bu operasyonun, özel sektör şirketlerinin bir süredir yaşadığı büyük ekonomik sıkıntıların üzerine gelmesinin tepkiyi büyüttüğünü de söylemek gerekiyor. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında, geçen yıl yapılan yargı operasyonunun etkisiyle, genel küresel ekonomi üzerinde durularak, ekonomik sıkıntılara fazla değinilmedi, son operasyondan hiç söz edilmedi. Ancak özellikle Anadolu’dan gelen ekonomik şikayetlerin giderek arttığı bir gerçek. Oda başkanlarıyla konuştuğumuzda, özellikle finansman sıkıntılarının çok büyüyüp şirketlerin kapanmalarına neden olduğu, 3 yıldır uygulanan ekonomik programın başarısız olduğu ve biran önce üretimin canlandırılması için somut önlemler alınmasını istediklerine şahit olduk" dedi.