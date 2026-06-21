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Sırrı Süreyya Önder'in kızından Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Hiç utanmadığınız için susamadım...'

Sırrı Süreyya Önder'in kızından Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Hiç utanmadığınız için susamadım...'

21.06.2026 13:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sırrı Süreyya Önder'in kızından Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Hiç utanmadığınız için susamadım...'

Geçen yıl hayatını kaybeden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili pişman olmadığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözlerle tepki gösterdi.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğuna mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıklarla ilgili sözlerine bir ağır tepki de Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'den geldi. 

Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklamayı alıntılayan Ceren Önder Kandemir, babasının cezaevine girmesiyle sonuçlanan dokunulmazlığının kaldırılmasını hatırlattı.

"İYİ HATIRLANMAYACAKSINIZ"

"Benim babam, sizin doğru bulmadığınız dokunulmazlığı kaldırılınca, görev gereği kürsü dışında okuduğu mektup yüzünden 60 yaşında tutsak edildi", "Binbir çeşit yeni hastalık edindi Kandıra cezaevinde. Çok geçmeden daha da hastalandı ve öldü" diyen Ceren Önder Kandemir, Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle seslendi:

"78 yaşında birine bela okuyacak değilim fakat dokunulmazlıkların kaldırılmasından bugüne dek tutsak edilmiş, ruhunda onarılmaz yaralar açılmış, çocuklarının büyüdüğünü görememiş, aile üyelerini toprağa vermiş ve cenazesine bile gidememiş herkesin ahı her gece ve gündüz, bu dünyada ve ahirette üzerinizdedir. İyi hatırlanmayacaksınız."

Ceren Önder Kandemir'in sözlerinin tamamı şöyle:

"Kürsü dokunulmazlığı dışında hiçbir dokunulmazlığı doğru bulmuyorsunuz demek… Benim babam, sizin doğru bulmadığınız dokunulmazlığı kaldırılınca, görev gereği kürsü dışında okuduğu mektup yüzünden 60 yaşında tutsak edildi. Gençliğinin tam 8 yılını, aynı sizin gibi hiçbir aksiyonundan pişman olmayanların uygulattığı iğrenç, insanlık onurunu yok edecek işkencelerle geçirdikten sonra, daha sıçramadan derin bir uyku uyuyamazken yeniden mahkum oldu. Binbir çeşit yeni hastalık edindi Kandıra cezaevinde. Çok geçmeden daha da hastalandı ve öldü. Susmak istiyordum çünkü size laf atmak konforlu. Siz en basit olansınız, en kolay bölümsünüz. Katıldığınız programda Selahattin Demirtaş ve terör kelimelerini arka arkaya kullanmaya hiç utanmadığınız için susamadım. 78 yaşında birine bela okuyacak değilim fakat dokunulmazlıkların kaldırılmasından bugüne dek tutsak edilmiş, ruhunda onarılmaz yaralar açılmış, çocuklarının büyüdüğünü görememiş, aile üyelerini toprağa vermiş ve cenazesine bile gidememiş herkesin ahı her gece ve gündüz, bu dünyada ve ahirette üzerinizdedir. İyi hatırlanmayacaksınız."

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Sırrı Süreyya Önder #Ceren Önder Kandemir

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