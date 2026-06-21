Özgür Özel'den 'Cemil Tugay' açıklaması: 'Bunlar hak ediyor' demedim, istifasına rızam yok'

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu 'mutlak butlan' yönetimine tepki olarak partiden istifa etmesine ilişkin konuştu

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özel, istifalara baştan beri sert bir şekilde karşı olduğunu vurgulayarak “Ben Tugay’ın istifasına engel olmak için İzmir il başkanımıza belediye başkanları grubuna ‘hiçbir başkanın istifasına rızamız olmadığı’ yönünde mesaj attırdım" dedi.

Saymaz'ın sosyal medya hesabından aktardığına Özel, süreç sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"İstifadan önce Tugay’ı üç kez aradım. İstifa twitinden sonra beni aradı. Partiye ve bana bağlı olduğunu söyledi. Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. ‘Bunlar bunu hak ediyor’ demedim. Yalnızca konuşma biterken, ‘Yapacak birşey yok, hayırlısı olsun’ dedim. Bugün bile sorsa görüşüm, geri dönmesi yönündedir.”

CEMİL TUGAY NE DEMİŞTİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa kararına ilişkin Nefes gazetesine yaptığı açıklamada, istifasıyla sonuçlanan süreç öncesinde Özgür Özel ile görüştüğünü belirtmiş ve “Özgür Özel ile istifa etmeden önce konuştuk. ‘Senin kararın’ dedi. İstifanın ardından bir daha görüştük. ‘Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor’ dedi” ifadelerini kullanmıştı.