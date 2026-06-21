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Yandaş isim canlı yayındaki 'Kılıçdaroğlu' röportajını yorumladı: 'Biz gerçekliğimizden çıktığımız için bünye kaldırmadı'

Yandaş isim canlı yayındaki 'Kılıçdaroğlu' röportajını yorumladı: 'Biz gerçekliğimizden çıktığımız için bünye kaldırmadı'

21.06.2026 12:27:00
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Haber Merkezi
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Yandaş isim canlı yayındaki 'Kılıçdaroğlu' röportajını yorumladı: 'Biz gerçekliğimizden çıktığımız için bünye kaldırmadı'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de katıldığı canlı yayına 'sorgu odası' benzetmesi yapan iktidar çevrelerine AKP'nin eski yöneticilerinden Mücahit Birinci, "Bunlar olması gereken şeyler. Biz uzun zamandır bu gerçeklikten çıktığımız için bünye bunu kaldırmadı" diye yanıt verdi.
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Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanlık koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de canlı yayınlanan röportajı AKP medyasında tartışılmaya devam ediyor.

İktidar medyasındaki çevrelerde, sözkonusu yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na soru yönelten gazeteciler eleştirilmiş ve Kılıçdaroğlu'nun programda adeta sorgu altına alındığı öne sürülmüştü.

"DÜNYANIN HER YERİNDE BU İŞ BÖYLE"

AKP'nin eski MKYK üyesi Mücahit Birinci ise konuyla ilgili farklı bir yorumda bulundu. Gazetecilerin Kılıçdaroğlu'nu "sıkıştırdığı" veya benzeri şekildeki yorumların doğru olmadığını belirten Birinci "Bunlar olması gereken şeyler. Biz uzun zamandır bu gerçeklikten çıktığımız için bünye bunu kaldırmadı. Gazeteci bu en istenmeyen soruyu en kışkırtıcı şekilde sorabilir. Biz hariç, dünyanın her yerinde bu iş böyledir" dedi.

"Maalesef bu da bizim eksiğimiz… Kabul etmek lazım" diyen Birinci, CHP lideri Özgür Özel'i kendi yorumcu olduğu TGRT'deki programa konuk olmaya çağırdı.

Birinci'nin sosyal medya platformu X'teki ilgili paylaşımı şöyle:

"Bu gazetecilere hiçbir şey diyemeyiz. Örnek olarak, Beyaz Saray’da Trump ile gazeteciler arasında bunun yüz katı kavga, hakaret, sert soru, baskı, yönlendirme, kovma ve kovulma sahnelerine şahit olduk. Bu, aslında gazeteciliğin doğasında olan bir durum. 

Bazen sosyal medyada bundan on sene önceki basın toplantılarına denk geliyorum. İnanılmaz bir değişim var.😀 

Bugün aynı gazeteci, aynı soruları rüyasında bile soramaz. Maalesef bu da bizim eksiğimiz… Kabul etmek lazım. 

Bu bakış açısıyla baktığımızda, içeriği değerlendirdiğimizde aslında burada tek kusurlu, programa çıkan Kemal Bey ve Kemal Bey’i o programa çıkaran danışmanları. Evet medeni bir cesaret, evet Kemal Bey'in cesareti akılda kalacak ama adamı yayın boyunca kum torbası etmişler kardeşim. Buna müsaade edilir mi!?

Program günü de dediğim gibi; Özgür Özel de TGRT’de bizim programa konuk olsun, görelim. Sokakta bir söz vardır: Dayak yiyeceğin kesinse, o kavgaya girmezsin. Ha "ben korkmam"...

O zaman cesaretle dayak yersin. Ama sonuçta dayak yersin... 😃

Sevgiler, iyi pazarlar. "

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #sözcü

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