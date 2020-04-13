23 Nisan sevgisi engelleri kaldırıyor

13 Nisan 2020 Pazartesi, 17:33

2016 yılından bu yana her yıl belirli bir tema belirleyen Lüleburgaz Belediyesi, 2020 yılını da "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı" ilan etmişti. 29 yıldır uluslararası çocuk şenliği düzenleyen belediye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayacak çocuklar için 23 Nisan kutlamalarını dijital ortama taşımaya karar verdi.

Lüleburgaz Belediyesi bünyesinde oluşturulan koordinasyon ekibi "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinliklerini dijital ortamda kutlamak için hazırlıklara başladı.

20 Nisan Pazartesi günü başlayacak olan kutlama programı 23 Nisan Perşembe günü akşamına kadar devam edecek.

Üç gün sürecek olan dijital 23 Nisan kutlamalarında canlı yayınlanacak olan kukla gösterisinden çeşitli çocuk gelişim

atölyelerine; çocuk operasından resim yarışmasına kadar bir çok alanda düzenleyeceği programları çocuklarla buluşturacak.

BÜYÜK ÖNDERİN SÖZLERİ IŞIĞINDA

Belediye Meclisi 12.04.2019 tarihinde aldığı kararla, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün:

“Küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz” sözleri ışığında hareket etmişti.

Bu doğrultuda alınan kararla, çocuklara misyonlarını hatırlatmak, bugünün çocukları yarının büyüklerine, çağdaş değerler ile üzerine düşenin en iyisini yapma, gayret ve azmin farkındalığını yaratmak amacıyla 2020 yılı “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı” ilan edilmişti.