AKP’de Erdoğan sonrası senaryosu: Bilal Erdoğan hazırlığı parti içinde rahatsızlık yaratıyor

AKP kulislerinde son dönemde en çok konuşulan başlıklardan biri, Erdoğan sonrası döneme ilişkin senaryolar oldu. Bu senaryoların merkezine ise Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan yerleştiriliyor. Parti içinden yansıyan değerlendirmelere göre, Bilal Erdoğan’ın siyasi geleceğine dönük hazırlıkların hız kazanması, AKP içinde ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda... Parti kulislerinde, Bilal Erdoğan’ın isminin giderek daha yüksek sesle anılması, “siyasi miras devri” tartışmalarını beraberinde getirdi. AKP’nin kuruluş yıllarından bu yana parti içinde yer alan isimler, bu durumun partinin kendi iç dengelerini zorladığını ve liyakat tartışmasını derinleştirdiğini dile getiriyor.

TEŞKİLATLARDA HUZURSUZLUK

Edinilen bilgilere göre rahatsızlık yalnızca üst düzey yöneticilerle sınırlı değil. İl ve ilçe teşkilatlarında da “Erdoğan sonrası dönemin aile eksenli bir planlamayla şekillendirildiği” algısının yaygınlaştığı ifade ediliyor. Bazı parti yöneticileri, bu algının sahada motivasyon kaybına yol açtığını, uzun yıllardır parti için çalışan kadroların kendilerini dışlanmış hissettiğini savunuyor. AKP içinde eleştirilerini dile getiren isimler, partinin bugüne kadar “sandık, teşkilat ve liderlik rekabeti” üzerinden ilerlediğini hatırlatarak, olası bir aile içi devir görüntüsünün parti geleneğiyle örtüşmediğini söylüyor.

Bu durumun, hem parti tabanında hem de muhafazakâr seçmen nezdinde sorgulamalara yol açabileceği uyarısı yapılıyor. AKP kulislerinde konuşulanlar, Erdoğan sonrası döneme ilişkin tartışmaların daha uzun süre gündemde kalacağını gösteriyor. Parti içinde bir yandan liderlik sonrası denge arayışı sürerken, diğer yandan bu sürecin nasıl yönetileceği AKP’nin geleceği açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.