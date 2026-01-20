Menzil’de Erdoğan’ın desteklediği Saki; İzmir’den hem kardeşlerine hem laikliğe meydan okudu: FETÖ’nün yerini Menzil aldı!

Kardeşler arası süren miras savaşındaki kavgalar ve davalarla gündemden düşmeyen AKP’nin gözdesi Menzil cemaati, bu kez İzmir’de adeta laik Cumhuriyet’e meydan okuyan “tövbe seansıyla” gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklediği büyük ağabey Saki Elhüseyni; cemaatin İzmir Karabağlar’daki Yeşilyurt Külliyesi’nin önünde binlerce kişiyle tövbe seansı düzenledi. Tövbe gösterisine ilişkin görüntüler gündeme yıldırım hızıyla düşerken, yurttaşların tepkisine neden oldu.

HALKA SALDIRAN TEĞMEN MENZİL YAPILANMASINI AÇIĞA ÇIKARDI

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 15 Ocak’ta Silivri’de görülen diploma davası öncesinde salona girmek isteyenlere jandarma müdahale etti. Özellikle bir jandarma teğmenin yurttaşlara yönelik sözleri ve tavrı tepkilere neden oldu. Gazeteci Erdem Atay, tepki çeken jandarma teğmenin Menzilci olduğunu öne sürdü. Atay’ın haberinin ardından ise Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 17 Ocak’ta “olaylar sırasında bir guruba tek başına (münferit) müdahalede bulunduğu tespit edilen bir personel” hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

AVRUPA’DA PROPAGANDA İÇİN ‘SOHBET AĞI’

Kardeşleriyle güç savaşını sürdüren ve İzmir’de binlerce kişiyle “tövbe seansı” düzenleyen büyük ağabey Saki, Avrupa'da da hafta sonu propaganda çalışmasını artırdı. Saki, Almanya ve Avusturya’da kendine bağlı dergahlara Şemsettin Bektaşoğlu adlı bir hocayı “sohbete” gönderdi. Bektaşoğlu’nun sohbetleri Saki’nin Serhendi Vakfı’na bağlı dergahlarda düzenlendi. Böylece Saki’nin kendi vakfının da Avrupa’da yapılandığını gösterdi.

‘İZMİR’DE LAİKLİK DÖNEMİ BİTMİŞTİR’

İzmir'deki “tövbe seansı” cemaatteki son gelişmeleri kamuoyunda görünür kıldı. Yurttaşlardan tövbe seansına yönelik tepki geldi. Saki taraftarları ise sosyal medyadan görüntüleri; “İzmir’de laiklik dönemi bitmiştir” ifadeleriyle paylaştı. Bu durum hem cemaat içi güç savaşında Saki’nin gücünü pekiştirdiğini hem de cemaatin laik Cumhuriyet’e yönelik tehdidini gözler önüne serdiği şeklinde yorumlandı.

‘TÜRKİYE YÜZYILI DEDİKLERİ BUDUR’

Laiklik Meclisi Dönem Sözcülerinden Umut Kuruç; cemaatin faaliyetlerine ilişkin; “Bu kalkışmalar ne yazık ki yeni değil. Adını koymak lazım; bunun adı Karşı Devrimdir. Bu yaşananlar da Karşı Devrimin tasfiye ettiği Cumhuriyet’e ve onun temeli laikliğe meydan okumadır. Menzil, bugün siyasi iktidarın kola kola girdiği yapılardan biridir. İktidar kendi eliyle son 20 yılda vites yükselterek Karşı Devrimi de palazlandırıyor. İşte yeni Türkiye, Türkiye yüzyılı dedikleri budur. Bugün ülkemizde 500’ü aşkın tarikat-cemaat olduğu söyleniyor. Siyasi iktidar bunlarla içli dışlı; protokoller yapıyor, eğitimi bunlara teslim ediyor. 3 Mart 1924 Devrim Kanunları ile 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlıklarla Bir Takım Unvanların Yasaklanmasına İlişkin Kanun var. Ama bunlar Karşı Devrimin yeni rejimi için ayak bağı. Şeriat çağrılarına itiraz edenlere, laikliğe açık açık saldırıyorlar. Bütün tarikat ve cemaatler ile uzantısı dernek ve vakıflar kapatılmalı, varlıklarına el konulmalıdır” dedi.

‘PARALEL DEVLET YAPILANMASI KENDİNİ YENİDEN İNŞA EDİYOR’

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Sözcüsü Oğuz Oyan da “FETÖ’nün boşalttığı yeri diğerleri (cemaatler) doldurma peşine düştü. Bunların arasında bir rekabet olduğu anlaşılıyor. Kamuda, askeri-sivil bürokraside kendilerine uzantılar oluşturuyorlar. Bu FETÖ döneminde de vardı. Bunun artarak devam ettiği görünüyor. İktidar için kendisini tehdit edecek dini yapıların muhalefeti daha tedirgin edici. Çünkü kendi içine de yansıyor. Dolayısıyla bir denge kurmak için tavizler veriyor. Anayasanın, özellikle Devrim Yasalarının tavizsiz uygulanması gerekiyor. Bunların delinmesine fırsat verilmesiyle Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kendini yeniden inşa ediyor. Egemenlik ilkesi sürekli çiğneniyor ülkede. Şimdi benzer bir şeyi görüyoruz. Bu durumun temizlenmesi için devrim lazım” ifadelerini kullandı.

‘15 TEMMUZ’DA DA ÖNCE TÖVBE ALIP SONRA EMİR ALMIŞLARDI’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Dün ‘Hocaefendi’ye ne istediyse verenler, bugün ‘Gavs’ın gövde gösterisini izliyor. İsimler değişiyor ama tehlike değişmiyor. Devletin kolonlarını kesiyorsunuz, altında yine millet kalacak. İzmir’de yaşanan çok açık biçimde devletin tüm sistemine meydan okumadır. İzmir’deki bu kalabalık paralel hiyerarşinin gövde gösterisidir. 15 Temmuz’da namluyu millete çevirenler de önce ‘tövbe’ alıp sonra emir almıştı. Senaryo aynı, sadece oyuncular değişti. Ya devleti yönetin ya da cübbenizi giyip gidin; ikisi aynı anda olmaz!” dedi. CHP İçişleri Politika Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan da İmamoğlu diploma davasındaki jandarma müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. CHP’li Bakan; “Münferit müdahalede bulunan personel kimdir” diye sordu.

‘MENZİL, KİTLELERİ KRONİK DİN İSTİSMARIYLA AYAKLANDIRMAYA ÇALIŞMAKTA’

Felsefeci-ilahiyatçı Prof. Dr. Şahin Filiz; Menzil’in İzmir’i seçerek bütün ulusal değerlere meydan okuduğunu vurgulayıp “Laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı FETÖ taktikleri aynı şekilde hayata yeniden geçirilmeye çalışılıyor. Tövbe, İslam adabına göre, siyasi mitingle gövde gösterisi yaparak değil, her bir müslümanın bireysel olarak gerçekleştirdiği dini bir görevdir. Hiçbir emek harcamadan halktan topladıkları milyarlarca liralık yağma gelirini aralarında paylaşırken tövbe etmeyi akıl edemeyen bu gerici ve cahil topluluk; nimeti kendine, külfeti de geçim sıkıntısı çeken halkımıza yüklüyor. Bu topluluk tipik şark kurnazlığıyla kitleleri kronik din istismarıyla ayaklandırmaya çalışıyor. Diğer yandan İmamoğlu’nun diploma davasında yurttaşa saldıran jandarmanın ‘Menzilci’ olduğu iddiaları gündemdeki yerini korurken, tövbe seansı adı altında İzmir’de böylesine siyasi içerikli, hukuka parmak sallayan Menzilci mitingle ‘Arkanda biz varız’ mesajı mı veriliyor’ sorusunu akıllara getiriyor” dedi.