25. İzmir Kitap Fuarı kasım ayında yapılacak

26 Nisan 2020 Pazar, 16:18

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, pandemi kapsamında alınan önlemler ve yaşanan seyahat engelleri sebebiyle ertelenmişti. Fuarın yeni tarihi 28 Kasım – 6 Aralık 2020 olarak belirlendi. İzmir’de yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak’ın onur konuğu olacağı 25. İzmir Kitap Fuarı, her zamanki yerinde Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda (Kültürpark) gerçekleştirilecek.