25. İzmir Kitap Fuarı kasım ayında yapılacak
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 25. İzmir Kitap Fuarı'nın 28 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında düzenleneceği açıklandı.
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, pandemi kapsamında alınan önlemler ve yaşanan seyahat engelleri sebebiyle ertelenmişti. Fuarın yeni tarihi 28 Kasım – 6 Aralık 2020 olarak belirlendi. İzmir’de yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak’ın onur konuğu olacağı 25. İzmir Kitap Fuarı, her zamanki yerinde Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda (Kültürpark) gerçekleştirilecek.
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