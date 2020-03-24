27 barodan kayyım açıklaması: Sandık işlevsiz hale getirilmiş oldu

24 Mart 2020 Salı, 19:18

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır barolarında bulunduğu 27 baro, HDP’li 8 belediyeye kayyım atanmasının ardından açıklama yaptı. Yapılan ortak açıklamada, “Kayyım kararları ile seçmen iradesi yok sayılmaktadır. Demokrasinin kalbi olarak nitelenen sandığın kayyım kararıyla işlevsiz hale getirilmiş olması, hukuk devleti ilkesine ve demokrasimize ağır bir hasar vermektedir. Kayyım atanması hukukun temel kurallarını, seçme ve seçilme hakkını ağır bir şekilde ihlal etmiştir” denildi.

Barolardan yapılan açıklamada, tüm dünyanın korona salgınıyla mücadele ettiği, birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulduğu bugünlerde belediye başkanlarının görevden alınması, yerlerine kayyım atanması ve devamında gözaltına alınmaları hukukla bağdaşmadığı gibi toplumsal barışa, kamu sağlığına ve dayanışmaya zarar verdiği vurgulandı. Kayyım kararları ile seçmen iradesinin yok sayıldığı belirtilen ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Toplum, sandıktan çıkan sonucun aksine yönelik her türlü eylemi veyahut kararı, seçmen iradesinin ortadan kaldırması olarak değerlendirmektedir. Halk iradesinin üstünde hiçbir irade bulunmamakta, alınan kayyım kararları ile seçmen iradesi yok sayılmaktadır. Demokrasinin kalbi olarak nitelenen sandığın kayyım kararıyla işlevsiz hale getirilmiş olması, hukuk devleti ilkesine ve demokrasimize ağır bir hasar vermektedir.”

‘CİDDİ ANLAMDA ZARAR VERMEKTE’

Belediye başkanlarının gözaltına alınması ve yerlerine kayyım atanması hukukun temel kurallarını, seçme ve seçilme hakkını ağır bir şekilde ihlal etmiştir. Demokrasinin olmazsa olmazı olan seçme ve seçilme hakkının kayyım uygulamaları ile ihlal edilmesi hukuk devleti olmanın varlığına ciddi anlamda zarar vermektedir. Demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin, kanunun amacının ve kamu yararı dikkate alınarak gözaltına alınan Belediye eş başkanları serbest bırakılarak derhal görevlerine iade edilmelidir.”

Ortak açıklamada imzası olan barolar:

1. ADANA BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK

2. AĞRI BARO BAŞKANI AV. SALİH AYDIN

3. ADIYAMAN BARO BAŞKANI AV. MUSTAFA KÖROĞLU

4. ANKARA BARO BAŞKANI AV. ERİNÇ SAĞKAN

5. ANTALYA BARO BAŞKANI AV. POLAT BALKAN

6. ARTVİN BARO BAŞKANI AV. ALİ UĞUR ÇAĞAL

7. BATMAN BARO BAŞKANI AV. ABDULHAMİT ÇAKAN

8. BİNGÖL BARO BAŞKANI AV. HANİFİ BUDANCANAMAK

9. BİTLİS BARO BAŞKANI AV. FUAT ÖZGÜL

10. BURDUR BARO BAŞKANI AV. RAMAZAN GEDİK

11. BURSA BARO BAŞKANI AV. GÜRKAN ALTUN

12. DİYARBAKIR BARO BAŞKANI AV. CİHAN AYDIN

13. DENİZLİ BAROSU BAŞKANI AV. MÜJDAT İLHAN

14. GAZİANTEP BARO BAŞKANI AV.BEKTAŞ ŞARKLI

15. HAKKARİ BARO BAŞKANI AV. ERGÜN CANAN

16. HATAY BARO BAŞKAN AV. EKREM DÖNMEZ

17. İSTANBUL BARO BAŞKANI AV. MEHMET DURAKOĞLU

18. İZMİR BARO BAŞKAN AV. ÖZKAN YÜCEL

19. KARS BARO BAŞKANI AV. İBRAHİN BAŞTİMAR

20. MARDİN BARO BAŞKANI AV. İSMAİL ELİK

21. MERSİN BARO BAŞKANI AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ

22. MUŞ BARO BAŞKANI AV. FERİDUN TAŞ

23. SİİRT BARO BAŞKANI AV. NİZAM DİLEK

24. ŞANLIURFA BARO BAŞKANI AV. ABDULLAH ÖNCEL

25. ŞIRNAK BARO BAŞKANI AV. NUŞERİVAN ELÇİ

26. TUNCELİ BARO BAŞKANI AV. KENAN ÇETİN

27. VAN BARO BAŞKANI ZÜLKÜF UÇAR