3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilerek karantinaya alınacak

7 ülkeden gelen 3 bin 358 öğrenci Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacak

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2020 Cumartesi, 21:22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi.


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