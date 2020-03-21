3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilerek karantinaya alınacak
7 ülkeden gelen 3 bin 358 öğrenci Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi.
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